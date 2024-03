Des milliers de Russes défilent sur la tombe d’Alexeï Navalny, enterré hier

Plus de deux semaines après son décès, Alexeï Navalny a enfin été enterré hier à Moscou. Depuis, le défilé de citoyens russes venus lui rendre hommage est quasi continu. Dans l’après-midi et sous un soleil d’hiver, des dizaines de personnes faisaient la queue devant la sépulture de l’opposant, bouquets de fleurs en mains, a constaté un journaliste de l’AFP.

Comme la veille, la police avait installé des portiques de détection métalliques à l’entrée du cimetière. Certaines des personnes venues, dont beaucoup de jeunes, la base des soutiens de Navalny, passaient devant la tombe de l’opposant les larmes aux yeux.

Sa mère et la mère de sa veuve présentes

Dans la matinée, sa mère, Lioudmila Navalnaïa, déjà présente vendredi, s’était de nouveau recueillie sur la tombe de son fils, largement recouverte de fleurs et de couronnes, au cimetière de Borissovo, dans le sud de la capitale russe. Elle était accompagnée d’Alla Abrossimova, la mère de la veuve d'Alexeï Navalny, Ioulia Navalnaïa.

Sa femme, Ioulia Navalnaïa, ainsi que les deux enfants du couple et son frère, vivent à l’étranger et n’ont eux pas pu pas assister aux funérailles, où ils auraient pu être arrêtés pour opposition au Kremlin. La veuve d’Alexeï Navalny s’est engagée à poursuivre le travail de son mari et a déclaré à plusieurs reprises ces derniers jours que Vladimir Poutine l’avait « assassiné », ce que le Kremlin nie fermement.

La fin des espoirs ?

Au cimetière Borissovo dans le sud-est de Moscou, à environ 20 kilomètres des murs rouges du Kremlin, Natalia, une artiste de 50 ans, dit samedi matin ressentir un mélange de « chagrin, de désespoir et d’espoir ». « Mais après tout, Alexeï nous avait demandé de ne pas désespérer et de nous battre », relève-t-elle, à l’heure pourtant où la répression de toute voix critique du Kremlin bat son plein, à deux semaines de la présidentielle qui doit voir Vladimir Poutine être réélu sans opposition.

Mais pour d’autres personnes interrogées samedi, la mort de Navalny signifie réellement la fin des espoirs de changement, alors que Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie depuis quasiment un quart de siècle. « Tout ce qui a été construit ici pendant toutes ces années avec lui a été enterré ici », se désole Roman, un jeune homme de 29 ans qui dit travailler dans l’informatique.

Des milliers de Moscovites s’étaient déjà rassemblés hier lors des obsèques malgré les mises en garde du Kremlin. Certains ont scandé « Non à la guerre ! » et d’autres slogans en faveur de Navalny, qualifiant notamment Poutine de « meurtrier » et appelant à la « libération des prisonniers politiques ». L’ONG de défense des droits humains OVD-Info a déclaré que la police russe avait arrêté vendredi au moins 128 personnes participant à des hommages à Navalny dans 19 villes.