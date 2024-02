Après plus d’une dizaine de jours tumultueux, la Russie va enfin faire ses adieux à Alexeï Navalny, vendredi. Le corps de l’opposant, mort dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord, a été restitué à sa mère plus d’une semaine après son décès. Ses obsèques auront lieu à Moscou. Mais comment vont-elles se dérouler ? Que craignent ses proches ? 20 Minutes vous explique tout.

Comment ces obsèques vont-elles se dérouler ?

« Le service funéraire pour Alexeï se déroulera en l’église de l’icône Notre-Dame "Soulage mon chagrin" à Marino le 1er mars à 14 heures (12 heures, heure française). Les funérailles auront lieu au cimetière Borisovsski » dans le sud-est de la capitale russe, a déclaré son équipe sur Telegram.

La cérémonie religieuse devrait ainsi être organisée dans le respect du rite orthodoxe sous les coupoles noires ornées de croix dorées de cette petite église située à moins de 20 kilomètres des murs rouges du Kremlin. Selon l’un des proches collaborateurs d’Alexeï Navalny, Ivan Jdanov, la mise en terre interviendra ensuite à 16 heures (14 heures, heure française) dans le cimetière proche.

Pourquoi ont-elles été difficiles à organiser ?

Depuis la remise du corps d’Alexeï Navalny à sa mère samedi dernier, l’équipe de l’opposant cherchait un lieu pour un « adieu public » mais se voyait « rejeter » toute demande, les autorités faisant pression selon elle sur les responsables des lieux proposés.

« Partout, on a refusé de nous donner quoi que ce soit. Dans certains endroits, on nous a dit que c’était interdit », a expliqué Ivan Jdanov sur Telegram, fustigeant l’attitude du « Kremlin et [de Sergueï] Sobianine », le maire de Moscou, un proche de Vladimir Poutine.

Que craignent ses proches ?

L’équipe d’Alexeï Navalny et sa famille ont peur que les autorités russes profitent de ses obsèques pour arrêter des opposants au pouvoir. « Les funérailles auront lieu après-demain et je ne sais pas encore si elles seront paisibles ou si la police arrêtera ceux qui seront venus dire au revoir à mon mari », a déclaré Ioulia Navalnaïa, la veuve de l’opposant, devant le Parlement européen à Strasbourg.

Ces obsèques pourraient mobiliser en nombre les partisans de l’ancien adversaire numéro un de Vladimir Poutine et ainsi être gênantes pour le président russe, qui se prépare à un nouveau sacre à l’issue d’un scrutin sans opposition prévu pour dans moins de trois semaines (15 au 17 mars). Le dispositif policier autour de l’église et du cimetière risque ainsi d’être particulièrement important.