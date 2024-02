« Ces dernières années, les entreprises du complexe militaro-industriel ont multiplié la production et la livraison aux troupes des armes les plus demandées », s'est aussi félicité le président russe, dans une vidéo diffusé par la présidence, en plein effort de guerre mené par Moscou.

Galvanisée par ses récents succès militaires, la Russie célèbre vendredi sa journée des « défenseurs de la patrie », un hommage aux forces armées à la veille du deuxième anniversaire de son assaut contre l'Ukraine. Fragilisée par le blocage de l'aide américaine, l'échec de sa contre-offensive estivale et un manque croissant de munitions, l'armée ukrainienne fait face à une situation compliquée sur le front.

La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le 24 février 2022, soit il y a quasiment deux ans jour pour jour. Le conflit aborde son 739e jour ce vendredi, dans un contexte où l'armée ukrainienne est mise en difficulté par l'armée russe. Elle manque de munitions et vient de perdre récemment la ville d'Advïika. La Russie revendique aussi la prise de la ville de Krynky et le village de Pobeda, dans l'est. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié la situation actuelle d'« extrêmement difficile ».