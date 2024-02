Les proches d’Alexeï Navalny accusent la Russie de cacher son corps

Mais où se trouve la dépouille d’Alexeï Navalny ? Les proches de l’opposant s’interrogent. Ils ont ainsi qualifié samedi les dirigeants de Russie de « tueurs » cherchant à « couvrir leurs traces » en refusant de leur remettre son corps.

En dépit de la sévère répression et de mises en garde, des centaines de Russes ont participé à des petits rassemblements vendredi et samedi dans plusieurs villes pour rendre hommage à ce célèbre détracteur du Kremlin, mort la veille à 47 ans dans une prison de l’Arctique russe. En deux jours, la police a procédé à 401 arrestations lors de ces événements, selon l’ONG spécialisée OVD-Info. Les autorités sont sur le qui-vive, à un mois de la présidentielle qui doit voir Vladimir Poutine reconduit.

Le corps caché « même à sa mère »

L’équipe d’Alexeï Navalny a affirmé que les autorités refusaient de rendre la dépouille à sa mère, arguant que la cause de son décès n’avait pas été établie. « Il est évident que les tueurs veulent couvrir leurs traces. C’est pourquoi ils ne remettent pas le corps d’Alexeï et le cachent même à sa mère », a-t-elle écrit sur Telegram.

Un avocat de l’opposant, venu voir les enquêteurs, a été informé « qu’un nouvel examen histologique (avait) été effectué » et que les résultats « devraient être connus la semaine prochaine », a précisé la porte-parole de l’opposant, Kira Iarmych. « Il est évident qu’ils mentent et font tout leur possible pour ne pas avoir à remettre le corps », a-t-elle ajouté. « Ils ne veulent pas que la méthode qu’ils ont utilisée pour tuer Alexeï soit révélée au grand jour. »

Un « document officiel » confirme le décès

La porte-parole a en outre indiqué dans une vidéo en ligne que la mère de l’opposant, Lioudmila Navalnaïa, s’était rendue samedi, avec un avocat, dans la colonie pénitentiaire IK-3 dans la région arctique de Iamal et qu’un « document officiel » lui avait été remis confirmant le décès. « Alexeï Navalny a été tué », a indiqué Kira Iarmich qui s’est exilée, comme de très nombreux opposants, pour échapper à la prison. « Sa mort est intervenue le 16 février à 14h17 locales (10h17 à Paris), selon le document officiel ».

Les autorités carcérales russes avaient annoncé vendredi, par un communiqué lapidaire, que le célèbre militant, emprisonné depuis trois ans, était mort dans la colonie pénitentiaire où il purgeait une peine de 19 ans de détention. L’homme de 47 ans, à la santé fragilisée par un empoisonnement et son emprisonnement, se serait « senti mal après une promenade » et aurait « perdu connaissance », ont-elles expliqué. Elles ont assuré que tout avait été fait pour le réanimer et que les causes du décès étaient « en train d’être établies ».

Aucun détail n’a filtré depuis, et Vladimir Poutine n’a pas dit un mot sur la disparition de cette personnalité politique majeure, un décès qui intervient à un mois de la présidentielle (15-17 mars) qui doit voir le maître du Kremlin reconduit, en l’absence de toute opposition.