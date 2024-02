Une centaine de personnes arrêtées en Russie lors d’hommages à Navalny

Une centaine de personnes ont été arrêtées au total lors de plusieurs rassemblements en Russie en mémoire de l’opposant Alexeï Navalny, mort en prison vendredi, a annoncé samedi l’ONG spécialisée OVD-Info. Selon le décompte publié sur son site et mis à jour samedi matin, « plus de 101 personnes ont été arrêtées dans dix villes », principalement des grands centres urbains. Une soixantaine ont été interpellés et placés en détention à Saint-Pétersbourg, une quinzaine à Nijni Novgorod et une dizaine à Moscou.

Dès vendredi après-midi, les autorités de la capitale avaient mis en garde les habitants contre toute manifestation « non autorisée » après l’annonce de la mort de l’opposant numéro un du Kremlin. Mais dans la soirée, des personnes faisaient la queue pour déposer des fleurs dans plusieurs cités russes sur des monuments à la mémoire de dissidents politiques, et des interpellations avaient déjà été signalées.

En Russie, toute critique publique du pouvoir est passible de prison. Alexeï Navalny, 47 ans, purgeait une peine de dix-neuf ans de prison pour « extrémisme » dans une colonie reculée de l’Arctique, dans des conditions très difficiles. Sa disparition après trois années de détention et un empoisonnement dont il accusait le Kremlin prive une opposition déjà exsangue de sa figure de proue, à un mois de la présidentielle qui doit encore une fois cimenter le pouvoir de Vladimir Poutine.