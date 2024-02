Comment Yves Rocher s’est retrouvé impliqué dans la condamnation de Navalny

Son avocat français a salué « un juste » au « courage hors norme. » Maître William Bourdon a réagi, comme de nombreuses voix, au décès d’Alexeï Navalny dans un centre de détention en Sibérie où il purgeait une peine de dix-neuf ans de prison pour « extrémisme. » Il avait rencontré son client en octobre 2020 à Berlin « alors qu’il venait de sortir de l’hôpital où il avait été soigné des suites de l’empoisonnement qui avait failli le tuer. » Mais il l’avait surtout assisté dans la procédure pour dénonciation calomnieuse lancée par Alexeï Navalny et son frère Oleg contre Yves Rocher. En mai 2023, la cour d’appel de Rennes avait finalement prononcé un non-lieu au bénéfice du groupe de cosmétiques dans cette trouble histoire qui remonte à 2012.

A cette époque, les deux frères Navalny étaient à la tête de l’entreprise de transport et de logistique Glavpodpiska avec qui le groupe Yves Rocher collaborait depuis quatre ans sur le territoire russe. Mais la relation commerciale s’était envenimée. Alors qu’Alexeï et Oleg Navalny étaient déjà dans le viseur du Kremlin, le géant des cosmétiques avait déposé plainte contre X, soupçonnant l’entreprise Glavpodpiska d’escroquerie. Mais deux ans plus tard, en novembre 2014, Yves Rocher avait finalement fait volte-face et reconnu n’avoir subi aucun préjudice.

Navalny emprisonné en 2021 après la révocation de son sursis

Ce qui n’avait pas empêché Alexeï Navalny, ennemi juré de Vladimir Poutine, d’être condamné un mois plus tard à trois ans et demi de prison avec sursis pour détournement de fonds au détriment de la marque française. Son frère avait également été condamné à la même peine mais avec de la prison ferme. A l’annonce de la condamnation de l’opposant russe, ses partisans s’étaient déchaînés sur les réseaux sociaux d’Yves Rocher et avaient appelé au boycott de ses produits. En 2021, suite à la révocation de son sursis dans cette affaire, Alexeï Navalny avait été emprisonné en Russie.

Critiqué de tous bords après cette incarcération, le groupe Yves Rocher s’était défendu dans un communiqué en indiquant qu’elle n’avait « jamais porté plainte contre les frères Navalny » ni « formulé une quelconque demande en justice à leur encontre. » « Apolitique », l’entreprise française s’était par ailleurs refusée à commenter l’actualité russe. Maître William Bourdon avait alors réagi, indiquant que le groupe « ne pouvait ignorer que cette affaire serait un prétexte providentiel pour être utilisé comme un moyen de criminalisation politique de Monsieur Navalny. » Ce dernier avait déposé plainte avec son frère en 2019 pour dénonciation calomnieuse.