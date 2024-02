12h33 Le nouveau commandant en chef ukrainien veut limiter les pertes humaines

Le général Syrsky a assuré que limiter les pertes humaines était sa priorité, des soldats affirmant qu’il ne se souciait pas assez de la vie de ses hommes. « La vie et la santé des soldats ont toujours été et restent la principale valeur de l’armée ukrainienne », a-t-il dit, promettant de mieux former les militaires des unités combattantes.

11h25 Le ministre de la Défense russe en inspection

L’armée russe a annoncé vendredi que le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, s’est rendu avec une inspection sur un poste de commandement des forces russes impliquées dans l’opération en Ukraine. Il s’est fait présenter des rapports sur la situation sur le front par de haut gradés de l’armée et a remercié ses soldats pour « des actions offensives réussies sur la majorité des axes et la conquête des positions plus avantageuses », selon un communiqué de l’armée qui ne précise pas la date de ce déplacement.

11h40 Le nouveau chef des forces ukrainiennes veut perfectionner son armée

Le nouveau commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandre Syrsky a appelé vendredi, dans son premier message public au « perfectionnement » de l’armée pour que l’Ukraine puisse gagner la guerre. « Seuls le changement et le perfectionnement continu des moyens et méthodes de guerre nous permettront de réussir », a-t-il écrit sur Telegram, avant de proclamer « ensemble vers la victoire ! ».

11h23 La Russie indique avoir neutralisé 19 drones ukrainiens

La Russie a indiqué vendredi avoir neutralisé dans la nuit 19 drones ukrainiens dans quatre régions différentes et au-dessus de la mer Noire. « Une tentative du régime de Kiev de commettre une attaque terroriste avec 19 drones aériens contre des sites sur le territoire russe a été empêchée », a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. « Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit des drones dans les régions de Koursk (2), Briansk (5), Orel (4), Krasnodar (2) et au-dessus de la mer Noire (6) », a-t-il précisé.

11h18 L’Ukraine revendique une attaque de drones sur deux raffineries russes

«Les drones du service [de sécurité ukrainien] ont frappé deux raffineries de la région de Krasnodar en même temps : non seulement celle d’Ilsky, mais aussi celle d’Afipsky », s’est félicité auprès de l’AFP une source au sein des services spéciaux ukrainiens. Un incendie s’est ainsi déclaré sur la raffinerie d’Ilsky, selon un communiqué des services de secours locaux qui n’ont toutefois pas fait de lien entre cet incident et l’attaque de drones.

