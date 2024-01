C’est quoi cette affaire d’espionnage russe au sein du Parlement européen ?

La suspicion s’est emparée du Parlement européen. Et l’affaire donne une image trouble des députés qui y travaillent. L’Union européenne a annoncé mardi avoir ouvert une enquête concernant des soupçons d’espionnage pesant sur Tatjana Zdanoka, une eurodéputée lettone. On fait le point.

Qui est cette eurodéputée lettone ?

Tatjana Zdanoka est née à Riga, la capitale de la Lettonie, il y a 73 ans. Elle a commencé sa carrière politique au sein du parti communiste du régime soviétique, avant l’indépendance de la Lettonie en 1990. Elle est devenue députée européenne en 2004 et était alors considérée comme la première eurodéputée russophone. Elle a été réélue au Parlement à trois reprises en suite. En 2022, elle s’est fait remarquer pour avoir voté contre la résolution du Parlement condamnant l’agression de l’Ukraine par la Russie. Une prise de position qui lui avait valu son exclusion du groupe Verts/alliance libre européenne auquel elle appartenait.

Que lui est-il reproché au juste ?

Tatjana Zdanokai est accusée par une enquête de presse d’avoir mené des activités d’espionnage au profit de la Russie ces deux dernières décennies. Selon le site d’investigation russe The Insider (basé en Lettonie), elle aurait collaboré dès 2005 avec les services de sécurité russes (FSB). La femme politique aurait « défendu ouvertement » les positions de Moscou, assure ce média dans un long article basé sur des échanges de courriels entre Tatjana Zdanoka et des agents russes incluant « des rapports explicites et détaillés sur son travail d’eurodéputée ».

Ces emails impliquent « des rencontres physiques à Moscou ou à Bruxelles » et « des demandes de financements provenant de sources russes pour ses activités politiques », d’après cette enquête menée avec d’autres médias dont un site estonien et le journal suédois Expressen.

Que pense le Parlement des ces révélations ?

La présidente du Parlement européen, la Maltaise Roberta Metsola, « prend ces allégations très au sérieux ». Elle a décidé de renvoyer l’affaire devant le Comité consultatif sur le code de conduite, ce qui signifie que des enquêtes (au sein de l’institution) « ont été ouvertes », selon son porte-parole. La question sera par ailleurs inscrite ce mercredi au menu d’une réunion des présidents des groupes politiques.

« Nous prenons note que ces allégations ont été rapportées dans le pays (de Tatjana Zdanoka) depuis un certain temps déjà » alors que « tous les eurodéputés sont soumis aux mêmes règles concernant l’indépendance du mandat ou l’éthique », ajoute le service de communication du Parlement, sans vouloir commenter en détail.

Outre l’enquête interne ouverte par l’institution, le Parlement souligne que les autorités lettones pourraient, elles aussi, entreprendre des procédures dans cette affaire.

Comment réagit la Russie de Poutine ?

Interrogé sur le sujet, le porte-parole du Kremlin a volé à la rescousse de l’élue, y voyant une chasse aux sorcières anti-russe, comparable au maccarthysme des années 1950 aux Etats-Unis, lorsque des personnes suspectées de collusion avec l’URSS étaient persécutées. « Combien de gens ont été arrêtés alors, ont été jetés en prison pour avoir été accusés de relations avec des communistes ou le KGB. C’est la même chose », a dénoncé Dmitri Peskov.

Le Kremlin s’est montré sévère envers l’Union européenne. « Nous condamnons tout ça fermement », a-t-il dit, jugeant l’affaire en contradiction avec « les prétendus idéaux démocratiques » européens.

Est-ce la première affaire d’espionnage au sein du Parlement ?

Non. Le Parlement européen avait déjà été ébranlé fin 2022 par le Qatargate, un scandale de corruption présumé impliquant plusieurs eurodéputés, soupçonnés d’avoir agi en faveur du Qatar et du Maroc en échange d’argent. Ces soupçons, révélés par des médias belges, avaient entraîné des perquisitions au sein de l’institution. L’eurodéputée grecque Eva Kaïlí, alors vice-présidente du Parlement européen, avait, notamment, été interpellée à son domicile. Elle a été placée sous contrôle judiciaire, de même que l’eurodéputé belge Marc Tarabella.