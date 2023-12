Un transfert lointain. L’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny, dont le sort inquiète en Occident, a assuré mardi qu’il allait « bien », après un long et « fatiguant » transfert vers une colonie pénitentiaire reculée de l’Arctique russe. Ses proches, qui n’avaient plus de nouvelles de lui depuis près de trois semaines, ont annoncé lundi avoir retrouvé sa trace dans une colonie pénitentiaire de Kharp, située dans la région d’Iamalo-Nénétsie, au-delà du cercle polaire arctique.

Ils affirment que les autorités russes cherchent à l’isoler encore davantage, quelques mois avant l’élection présidentielle de mars 2024 lors de laquelle la victoire de Vladimir Poutine semble acquise. Dans son premier message sur les réseaux sociaux depuis sa disparition, Alexeï Navalny a déclaré que le voyage de 20 jours vers son nouveau lieu de détention avait été « assez fatigant ».

Charismatique militant anticorruption et ennemi numéro un de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, 47 ans, purge une peine de 19 ans de prison pour « extrémisme ». Il avait été arrêté en janvier 2021 à son retour de Russie d’une convalescence en Allemagne pour un empoisonnement qu’il impute au Kremlin.

Il avait disparu début décembre de la colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, à 250 kilomètres à l’est de Moscou, où il était jusque-là détenu, ce qui signifiait son probable transfert vers un autre établissement.

Une prison éloignée aux conditions spartiates

Selon le verdict pour « extrémisme » prononcé contre Alexeï Navalny, l’opposant doit purger sa peine dans une colonie à « régime spécial », la catégorie d’établissements où les conditions de détention sont les plus rudes et qui sont d’ordinaire réservés aux condamnés à perpétuité et aux détenus les plus dangereux.

L’un de ses proches collaborateurs, Ivan Jdanov, a accusé les autorités russes de vouloir l' « isoler » à l’approche de l’élection présidentielle. Selon lui, Alexeï Navalny est détenu dans « l’une des colonies les plus septentrionales et les plus éloignées » de Russie, où les conditions sont « difficiles ».

Les Etats-Unis se sont dit lundi « profondément inquiets » des « conditions de détention » d’Alexeï Navalny, exigeant sa libération. Le mouvement de Alexeï Navalny a été méthodiquement éradiqué par le pouvoir ces dernières années, poussant ses collaborateurs et alliés à l’exil ou en prison.