Du chantage à l’être humain. La Russie est accusée de laisser des migrants sans papiers franchir sa frontière commune avec la Finlande afin de déstabiliser le pays qui a rejoint l’Otan en avril dernier. En réponse, Helsinki a fermé certains de ses postes de contrôle.

Si Moscou nie ces accusations, la Pologne, qui accuse la Russie et la Biélorussie d’être à l’origine de l’augmentation du nombre de migrants qui tentent de gagner l’Union européenne via sa frontière, a apporté son soutien au gouvernement finlandais. Retour sur les accusations qui secouent la Laponie finlandaise.

Afflux de migrants sans papier

Depuis une semaine, la frontière de 1.340 kilomètres entre la Finlande et la Russie voit de plus en plus de migrants illégaux affluer. Ils proviennent de Russie pour gagner l’Union européenne. « Selon les relevés des gardes-frontières finlandais, le nombre de demandeurs d’asile a augmenté au cours des derniers mois à la frontière est » du pays, a affirmé la ministre de l’Intérieur finlandaise Mari Rantanen.

Ce nombre reste « relativement bas mais il a augmenté de façon significative sur une courte période », a-t-elle ajouté, précisant « des changements dans les nationalités des arrivants ». Les migrants venant du Proche-Orient et d’Afrique sont plus nombreux, a dit Mikko Lehmus, responsable de l’unité d’analyse des gardes-frontières finlandais.

Fermeture de postes frontières

L’augmentation du nombre de passages a poussé Helsinski à décider la fermeture de quatre postes frontières. Après l’annonce, une soixantaine de demandeurs d’asile se sont présentés vendredi dernier aux quatre points de passage frontaliers du sud-est de la Finlande avec la Russie, quelques heures avant leur fermeture, à minuit.

La Finlande a fermé à minuit ces quatre postes, soit la moitié de ses points de passage frontaliers avec la Russie. La fermeture des quatre postes-frontières est prévue jusqu’au 18 février 2024, quatre autres postes restant ouverts dans le nord de la Finlande.

La Russie au banc des accusés

Avant, la Russie « ne laissait pas ces migrants venir en Finlande sans les papiers nécessaires, selon Jussi Vainkka, un responsable des gardes-frontières au poste frontière de Nuijamaa. C’est le principal changement que nous avons constaté ». Petteri Orpo, le Premier ministre finlandais, avait déclaré jeudi que la Finlande s’était « préparée à différentes sortes d’actions, d’actes de malveillance de la part de la Russie, donc la situation n’est pas une surprise ».

Il a ainsi estimé que la Russie laissait délibérément les migrants franchir la frontière en dépit de l’absence de papiers valides, suggérant qu’il s’agissait d’une tentative pour déstabiliser son voisin. « Cela semble être une décision délibérée », a-t-il dit. « Le message du gouvernement est clair, nous voulons assurer la sécurité de nos frontières ». La Commission européenne a apporté son soutien à la décision d’Helsinki, en dénonçant une « instrumentalisation honteuse » des migrants par Moscou.

Démenti de Moscou

Moscou s’est défendu lundi, affirmant ne pas chercher à instrumentaliser les passages de migrants illégaux. « Nous n’acceptons pas de telles accusations », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en assurant que « les gardes-frontières russes respectent entièrement toutes leurs instructions de service ». Il a dit « profondément regretter » la décision finlandaise de fermer partiellement la frontière, déplorant qu’Helsinki ait adopté une « position purement russophobe » au lieu de conserver les « très bonnes relations pragmatiques » qui existaient autrefois avec Moscou.

Le Kremlin avait néanmoins promis en avril de prendre des « contre-mesures » après l’adhésion de la Finlande à l’Otan, qualifiant l’élargissement de l’alliance occidentale d' « atteinte à la sécurité » de la Russie.

Des trajets gratuits

Au poste-frontière de Nuijamaa, Yasser Alu, demandeur d’asile, raconte à l’AFP qu’il est originaire de Syrie et qu’il est arrivé de Russie à vélo. « Je suis arrivé à Moscou puis je suis allé à Saint-Pétersbourg et ensuite je suis arrivé à ce poste-frontière », dit-il, assurant avoir été « aidé par quelqu’un » pour rejoindre la Finlande. « Nous ne payons pas » pour ce trajet, affirme-t-il.

« Nous avons rencontré un officiel ici en Finlande qui nous a demandés d’où nous venons, nos noms et nos passeports », ajoute le demandeur d’asile. « Ensuite, nous allons prendre nos affaires et attendre les étapes suivantes », a-t-il dit.

Soutien de la Pologne

Le président polonais a promis, lundi, de « soutenir politiquement » la Finlande. Selon Andrzej Duda, il s’agit « d’une attaque hybride » comparable à celle que connaît la Pologne sur sa frontière avec la Biélorussie. Depuis 2021, Varsovie accuse la Russie et la Biélorussie d’être à l’origine de l’augmentation du nombre de migrants qui tentent de gagner l’Union européenne via sa frontière.

« Malheureusement nous avons plus de deux ans d’expérience dans la défense de notre frontière contre la pression migratoire », a déclaré à la presse, le président polonais lors de sa rencontre avec le chef d’Etat finlandais Sauli Niinisto, à Varsovie. « La Finlande peut compter, d’une part, sur le soutien politique absolu de la Pologne, et d’autre part sur le partage d’expérience » a promis Andrzej Duda.