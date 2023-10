Les glaces de l’Arctique ont perdu la bataille. Longtemps infranchissables pour les navires de commerce, elles ont cédé face aux efforts de la Russie et de la Chine, bien aidés par le réchauffement climatique. La Russie a ainsi annoncé ce vendredi l’arrivée depuis la Chine d’un premier navire par la « Route maritime du Nord » reliant l’Asie à l’Europe via l’Arctique, un des grands espoirs de Moscou pour développer son commerce international.

« Aujourd’hui, un premier navire est arrivé dans la région de Kaliningrad par la Route maritime du Nord », a déclaré sur Telegram le gouverneur régional, Anton Alikhanov. Il n’a cependant pas précisé quelle était la cargaison. Des photos diffusées par le responsable russe montrent un porte-containers appelé le NEWNEW POLAR BEAR. Selon lui, le navire est parti de Shanghai en passant par Arkhanguelsk (Grand Nord russe), avant d’arriver à Baltiïsk, dans la région de Kaliningrad, enclave russe aux portes de l’UE.

Concurrence au canal de Suez

Les sociétés de transport envisagent de faire en sorte que cette route, appelée également Passage du Nord-Est, puisse être utilisée de manière permanente : « ce sera moins cher et plus rapide que via le canal de Suez », a-t-il affirmé. Moscou espère que cette voie de l’Arctique, rendue plus praticable grâce au réchauffement climatique et la fonte des glaces, soit en mesure à l’avenir de concurrencer le canal de Suez pour le commerce des hydrocarbures notamment.

Depuis des années, la Russie construit des infrastructures portuaires, des installations de gaz naturel liquéfié et des brise-glaces. Mais naviguer dans les conditions extrêmes de l’Arctique reste un défi de taille et cette route reste très loin de pouvoir supplanter le canal de Suez. L’ambition russe de développer le commerce par cette route maritime a encore gagné en importance pour le Kremlin avec l’adoption de très nombreuses mesures de sanctions à cause de son assaut contre l’Ukraine et qui minent son commerce.