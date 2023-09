07h50 : Entre Russie et Ukraine occupée, l’effacement d’une frontière

Pour quitter l’Ukraine en guerre et se rendre en Russie, Tatiana, une habitante du Donbass, n’a plus qu’à montrer son passeport russe, dire merci et passer tranquillement la frontière. « C’est devenu plus confortable parce qu’on est devenus Russes », résume cette femme souriante de 37 ans vivant à Gorlivka, une cité ukrainienne contrôlée par Moscou, près du front, et soumise à des bombardements sanglants depuis 2014.

Auparavant, Tatiana devait d’abord franchir les douanes de la république séparatiste autoproclamée de Donetsk, puis les douanes russes avant de pouvoir entrer en Russie. Ce jour-là, Tatiana explique qu’elle va dans la ville russe de Taganrog, la patrie de l’écrivain Anton Tchekhov, pour souscrire une assurance maladie.

Le passage facilité vers la Russie est l’un des signes les plus visibles de l’annexion revendiquée par Moscou de quatre territoires ukrainiens en septembre 2022. Il illustre la volonté du Kremlin de rapidement intégrer ces territoires, sans retour possible, bien que l’écrasante majorité de la communauté internationale, alliés de la Russie compris, ne reconnaisse pas ces annexions, comme celle de la Crimée en 2014.