La mort présumée d’Evgueni Prigojine a fait le tour du monde. L’agence russe pour le transport aérien Rossaviatsia a indiqué mercredi 23 août que le chef du groupe paramilitaire Wagner, se trouvait à bord de l’avion effectuant un vol entre Moscou et Saint-Pétersbourg qui s’est écrasé en début de soirée dans la région de Tver. Et avec cette annonce, des vidéos montrant des crashs d’avion sont apparues rapidement sur les réseaux sociaux.

Relayée par l’agence de presse Reuters et aussi par Le Monde, qui ont pu en confirmer la localisation, une vidéo très virale montrant la chute spectaculaire d’un avion, près d’une tour métallique, a été filmée près du village de Koujenkino dans l'oblast de Tver. Une recherche par image inversée sur Google Images confirme qu’il n’y a pas d’occurrences anciennes de celle vidéo.

This video is said to show a private jet carrying Russian mercenary chief Yevgeny Prigozhin, with no survivors. Reuters hasn't confirmed that Prigozhin was aboard, but has verified the location in which the video was shot https://t.co/obJsCjB5CX pic.twitter.com/COvUl6Lz8A — Reuters (@Reuters) August 23, 2023



Ce n’est pas le cas pour d’autres posts publiés le 24 août et qui associent de manière erronée des extraits datés du crash d’un avion à la mort présumée de Prigojine. En réalité, on retrouve la trace de cette vidéo dès le 24 juin 2023. Des éléments notables permettent d’affirmer qu’il s’agit de la même : le crash en lui-même, un commentaire en russe d’un homme, puis en anglais, indiquant qu’il « veut montrer » le crash, des éléments de paysage, comme des feuilles filmées au premier plan, un arbre et un potager.

Captures d'écran de posts sur X (ex-Twitter) ou TikTok associant de manière erronée une vidéo datée d'il y a deux mois et le crash de l'avion dans lequel serait mort Prigojine. - Captures d'écran X/TikTok

Les extraits attribués de manière erronée sur X ou TikTok sont plus courts et durent entre 22 et 1 min 19 secondes. Une version plus longue (la vidéo 2) a été publiée par Osint Defender, un compte qui analyse et fournit des renseignements à partir de sources ouvertes, le 25 juin 2023 et dure 1 min 24. Il est expliqué que l’avion aurait été abattu par le groupe Wagner lors de sa rébellion fin juin.

Footage from the Crash Site of the Il-22 "Airborne Command and Communication Aircraft" of the Russian Air Force which was reportedly Shot Down by Wagner PMC Forces utilizing a Pantsir-1 Air Defense System in the Voronezh Region yesterday; All 10 Crewmembers onboard the Aircraft… pic.twitter.com/ZE5E3GZrAZ — OSINTdefender (@sentdefender) June 25, 2023



S’appuyant sur des informations du ministère de la Défense britannique, le quotidien The Telegraph indiquait que les forces de défense aérienne du groupe Wagner auraient abattu un avion II-22M, qui fait partie d’une flotte relativement restreinte de 12 appareils « fortement utilisés pour des tâches de commandement, de contrôle aéroportés et de relais radio ». Le quotidien avait aussi utilisé cet extrait pour illustrer le crash de l’avion russe dans une publication datée du 29 juin et toujours visible sur YouTube.