En Russie, la répression des voix critiques ayant cours depuis le début de l’invasion de l’Ukraine se poursuit. Ce vendredi, le tribunal municipal de Moscou a ordonné la dissolution de l’association Centre Sakharov, un des derniers piliers de la défense des droits humains dans le pays.

Dans un communiqué, le tribunal a affirmé que l’association, qui porte le nom du prix Nobel de la Paix soviétique Andreï Sakharov, avait illégalement organisé en Russie des conférences et expositions en dehors de sa « zone d’activité » régionale prévue dans ses statuts. Au printemps dernier, le Centre Sakharov avait déjà été contraint de quitter ses locaux historiques à Moscou. C’est au moins la troisième fois que les autorités utilisent récemment ce motif pour dissoudre une association aux opinions critiques.

Un musée sur les crimes soviétiques

En janvier, pour une raison identique, le même tribunal avait dissous le Groupe Helsinki de Moscou, la plus ancienne ONG de défense des droits humains en Russie, puis, en avril, le Centre Sova, spécialisé dans l’étude du racisme et de la xénophobie. Au printemps dernier, le Centre Sakharov avait été contraint de quitter ses locaux historiques à Moscou. Pendant près de 30 ans, ce lieu, emblématique de la société civile russe, avait accueilli des centaines de débats, d’évènements culturels, et comportait un musée sur les crimes soviétiques.

C’est là aussi que des milliers de personnes s’étaient recueillies, en 2015, devant le cercueil de l’opposant assassiné Boris Nemtsov. En avril, le ministère russe de la Justice avait lancé une « vérification » de l’association du Centre Sakharov, désignée depuis 2014 « agent de l’étranger », un statut infamant. C’est cette procédure qui a abouti à sa dissolution.

L’alternative du « collectif »

Le directeur du Centre Sakharov, Sergueï Loukachevski, en exil en Allemagne, avait alors assuré qu’en cas de dissolution l’ONG se reconstituerait en Russie sous la forme d’un « collectif ». En parallèle de son offensive en Ukraine, le pouvoir russe utilise un arsenal législatif de plus en plus flexible pour punir ou interdire toute personnalité ou association jugée hostile au Kremlin.

Précédemment, fin 2021, la justice russe a également dissous Mémorial, pilier de la lutte pour les droits humains et la mémoire des victimes des répressions soviétiques, alors que le Kremlin cherche à promouvoir une image positive de l’URSS.