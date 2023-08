Entre Paris et Moscou, Bangui ne veut pas choisir. Le président de la Centrafrique, Faustin-Archange Touadéra s’est prononcé mercredi en faveur d’une consolidation des relations avec la France, tout en expliquant que son partenariat avec la Russie, marqué par la présence controversée de la milice Wagner dans son pays, était appelé à se poursuivre.

Faustin-Archange Touadéra, 66 ans, au pouvoir depuis 2016, a également jugé prématuré de parler de son éventuelle candidature à un troisième mandat, dans un entretien exclusif accordé à Bangui à l’AFP et TV5 Monde. Selon des résultats provisoires, les Centrafricains ont très largement approuvé par référendum le 30 juillet un projet de nouvelle Constitution qui lui permet de se représenter à l’élection présidentielle de 2025.

Le « président Wagner » pour ses opposants

Ses détracteurs l’ont affublé du sobriquet de « président Wagner », du nom de la société privée russe dont des centaines de mercenaires avaient débarqué en Centrafrique en 2018 aux termes d’un accord de défense signé avec la Russie. Le président reprochait alors à la France de lui tourner progressivement le dos et l’accusait de soutenir un embargo sur les armes qui empêchait, selon Bangui, d’armer ses militaires pour combattre des groupes armés rebelles occupant les deux tiers du territoire depuis le début de la guerre civile en 2013. Cet embargo a récemment été assoupli pour les forces gouvernementales par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Fin 2020, Faustin-Archange Touadéra, menacé par une offensive rebelle sur Bangui, avait appelé Moscou à la rescousse et des centaines d’autres mercenaires russes avaient débarqué et permis rapidement de repousser les groupes armés hors de la plupart des territoires qu’ils contrôlaient. Mais l’implication croissante du groupe Wagner a conduit la France à retirer ses derniers soldats de Centrafrique, fin 2022, sur fond de relations très dégradées entre Paris et Bangui.

« Nous ne sommes pas contre la France », a souligné mercredi le président Touadéra. « Je viens juste de recevoir le nouvel ambassadeur de la France en République centrafricaine. Ça veut dire qu’il y a la coopération entre la France et la République centrafricaine qui se poursuit et nous cherchons à l’améliorer, à (la) consolider dans l’intérêt de nos deux populations ».

La France et la Russie, des « pays amis » de Bangui

Interrogé sur le partenariat avec la Russie, il a estimé qu’il « n’y a pas de raison que cette relation ne puisse pas se poursuivre ». « D’ailleurs, les autorités russes l’ont dit », a-t-il ajouté, en référence aux déclarations en ce sens du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov en juillet. « La République centrafricaine est un pays qui cherche à entretenir des bonnes relations avec tous les pays qui souhaitent travailler avec nous, avec tous les pays amis, y compris la France et la Fédération de Russie, parce qu’aujourd’hui, nous menons une diplomatie pour permettre à notre pays de bénéficier de (tous) types de coopération possibles », a-t-il finalement résumé.