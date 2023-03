Pékin et Moscou sont unis comme jamais. D’une même voix, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont accusé mardi les Etats-Unis de « saper » la sécurité mondiale en cherchant à déployer des missiles dans plusieurs pays du monde pour « conserver un avantage militaire unilatéral ».

« La Russie et la Chine se déclarent préoccupées par l’intensification des activités des États-Unis visant à créer un système mondial de défense antimissile et à déployer ses éléments dans diverses régions du monde, combiné à un renforcement de la capacité d’armes non nucléaires de haute précision », ont indiqué Vladimir Poutine et Xi Jinping, dans une déclaration commune signée mardi à l’issue des pourparlers au Kremlin.

Unis contre l’Otan

Les deux chefs d’Etat se sont également dits « préoccupés » par la présence grandissante de l’Otan en Asie. « Les (deux) parties sont très préoccupées par le renforcement grandissant des liens entre l’Otan et les pays de la région Asie-Pacifique concernant les questions militaires et celles de la sécurité », ont indiqué Vladimir Poutine et Xi Jinping, en accusant l’Alliance atlantique de « saper la paix et la stabilité régionale ».





Moscou et Pékin « sont contre la formation des blocs fermés exclusifs dans la région d’Asie-Pacifique », ont-ils souligné, en dénonçant « l’influence négative de la stratégie des Etats-Unis guidés par une mentalité de la Guerre froide (…) sur la paix et la stabilité dans cette région ».