Guerre en Ukraine EN DIRECT : Biden à Varsovie pour rencontrer les dirigeants d'Europe de l'Est...

07h38 : L’Ukraine et ses alliés cherchent le soutien le plus large à l’ONU

L’Assemblée générale de l’ONU se réunit à partir de mercredi à l’occasion de l’anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Kiev et ses alliés espérant recueillir le soutien le plus large à une résolution appelant à une paix « juste et durable ».

Le projet de résolution sponsorisé par quelque 60 pays « souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies ». Il doit être soumis au vote à l’issue des débats qui commenceront à 15 heures (22 heures, heure française) et dureront au moins jusqu’à jeudi. Comme de précédentes résolutions, le texte réaffirme l'« attachement » à « l’intégrité territoriale de l’Ukraine », « exige » le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une « cessation des hostilités ».

Il ne fait pas référence en revanche au plan de paix en dix points présenté en novembre par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.