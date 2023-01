Guerre en Ukraine EN DIRECT : Volodymyr Zelensky réclame des chars lourds après la promesse d'Emmanuel Macron…

07h10 : Les critiques montent en Russie après la frappe meurtrière de Makiïvka

Les critiques montent en Russie après la frappe de la nuit du Nouvel an contre des soldats russes à Makiïvka, dans l’est de l’Ukraine, dont le bilan est de 89 morts selon Moscou qui a mis en cause l’usage de téléphones portables par les militaires. Selon le général russe Sergueï Sevrioukov, la « cause principale » de la frappe est « l’utilisation massive par le personnel de téléphones portables » malgré l’interdiction de le faire, ce qui a permis aux forces ukrainiennes de géolocaliser cette concentration de soldats russes.

Selon les médias russes, les victimes étaient des mobilisés, donc des soldats non professionnels. La patronne de la chaîne RT, le fer de lance de la propagande du Kremlin à l’international, Margarita Simonian, a appelé à publier les noms des officiers russes impliqués et à prendre « la mesure de leur responsabilité ». « Il est temps de comprendre que l’impunité ne conduit pas à l’harmonie sociale. L’impunité conduit à de nouveaux crimes. Et, par conséquent, à la dissidence publique », a-t-elle écrit sur Telegram. « Ce ne sont pas les téléphones portables et leurs propriétaires qui sont à blâmer, mais la négligence banale des commandants, qui, j’en suis sûr, n’ont même pas essayé de réinstaller le personnel » hors du bâtiment, a fustigé le groupe « Notes d’un vétéran » sur Telegram, qui rassemble 200.000 abonnés.