Guerre en Ukraine EN DIRECT : La capitale Kiev visée à l’aube par une nouvelle attaque aérienne…

Bonjour à toutes et à tous. Comme chaque jour, la rédaction de 20 Minutes est mobilisée pour vous donner les dernières informations sur le conflit. Les fêtes de fin d’année n’auront sur le terrain pas donné lieu à une trêve. Des bombardements survenus peu avant et après le passage à 2023, sur Kiev et sept autres régions, ont ainsi fait au moins quatre morts et 50 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Et ce lundi 2 janvier, les armes continuent de parler. Une nouvelle attaque aérienne a en effet notamment visé Kiev à l’aube.