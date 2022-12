08h35 : Course ukrainienne pour rétablir l’électricité

Les dernières frappes russes ont une nouvelle fois particulièrement endommagé les infrastructures énergétiques ukrainiennes. « L’électricité a été rétablie pour près de six millions d’Ukrainiens pendant la journée » de samedi, selon Volodymyr Zelensky.

Le président ukrainien a tout de même reconnu samedi soir qu’il « reste encore beaucoup de travail à faire pour stabiliser le système. Il y a des problèmes d’approvisionnement en chaleur, il y a de gros problèmes d’alimentation en eau. La situation est la plus difficile à Kiev et dans sa région, à Vinnytsia (centre-ouest) et dans sa région, à Lviv (ouest) et dans sa région ».