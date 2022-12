Guerre en Ukraine EN DIRECT : La ville de Kharkiv privée d'électricité après des frappes …

08h57 : Le système antiaérien Patriot, une aide cruciale mais limitée pour l’Ukraine

Les Etats-Unis devraient annoncer qu’ils vont doter l’Ukraine de batteries Patriot pour renforcer la défense antiaérienne du pays au moment où la Russie bombarde ses infrastructures. Avec cette décision, le gouvernement américain fera savoir haut et fort à la Russie et à ses alliés européens qu’il est prêt à soutenir Kiev avec son armement le plus avancé, même si cet équipement n’est pas la panacée.

Les Patriot sont « loin d’être la solution miracle » contre les missiles volant à basse altitude et les bombes larguées par drones que les forces russes utilisent pour viser systématiquement les infrastructures ukrainiennes, souligne Ian Williams, du Center for Strategic and International Studies (CSIS) à Washington.





Un missile Patriot , le 25 mars 2022, en Pologne. - Evan Vucci/AP/SIPA

Mais ils vont ajouter une couche de protection à la défense antiaérienne de l’Ukraine que les alliés sont en train de bâtir, et ils seront utiles pour contrer les missiles balistiques de courte portée iraniens que les Occidentaux soupçonnent la Russie de vouloir acquérir, précise-t-il. « Avoir une défense sol-air multi-couches aide quand on est confronté à ce genre de frappes aériennes complexes », dit-il.