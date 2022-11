Un tribunal néerlandais a condamné jeudi trois hommes à perpétuité par contumace pour la destruction du vol MH17 de Malaysia Airlines au-dessus de l’Ukraine en 2014, dans un contexte de montées des tensions autour de l’invasion russe.

« Le tribunal inflige une peine de prison à perpétuité » aux Russes Igor Guirkine et Sergueï Doubinski et à l’Ukrainien Leonid Khartchenko, reconnus coupables de meurtre et d’avoir joué un rôle dans la destruction de l’avion, a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis.

Dans la foulée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué jeudi la « décision importante » du tribunal néerlandais. Une décision importante du tribunal de La Haye », a indiqué sur Twitter Volodymyr Zelensky. La punition pour toutes les atrocités russes - à la fois d’hier et d’aujourd’hui - sera inévitable. »