Une série de bombardements a visé plusieurs villes d’Ukraine, dont Kiev, la capitale, ce lundi matin, a confirmé le président Volodymyr Zelensky, qui a fait savoir qu’il y avait des « morts et des blessés ». Selon l’armée ukrainienne, la Russie a lancé 75 missiles sur l’Ukraine sur la seule matinée.

Si les informations sont encore partielles, 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait de ces bombardements.

Quelles villes ont été bombardées ?

Selon l’armée ukrainienne, la Russie a lancé 75 missiles sur l’Ukraine, ce lundi matin, sur plusieurs villes du pays. « Dans la matinée, l’agresseur a lancé 75 missiles (dont) 41 ont été abattus par notre défense aérienne », a déclaré sur Telegram le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï, précisant que la Russie avait aussi employé « des drones de combat ».

Les bombardements ont particulièrement ciblé Kiev, où au moins une demi-douzaine de déflagrations ont été entendues, ce lundi matin, sur plusieurs quartiers du centre-ville. Les premières explosions sont survenues vers 8h15 locales (7h15), a fait savoir le gouvernement ukrainien et les autorités locales. « Il y a plusieurs frappes sur l’infrastructure critique de la ville », a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitchko. Parmi les sites touchés, les autorités ont cité un musée, une université et un parc.

A Zaporijjia, dans le sud du pays, sept missiles sont tombés sur la ville dans la nuit, faisant au moins un mort et cinq blessés. Un immeuble résidentiel a été en partie détruit, laissant craindre un bilan lourd, selon Oleksandre Staroukh, le gouverneur régional.

Outre la capitale et Zaporijjia, des frappes ont notamment été rapportées à Khmelnytskiï, Lviv, Dnipro, Vinnitsia, Soumi, Kharkiv ou encore Jytomyr. « Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre », a réagi Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. Selon le président ukrainien, la Russie a également bombardé l’infrastructure énergétique du pays.

Quel est le bilan ?

Pour le moment, le bilan n’est pas encore connu précisément. A Kiev, les frappes ont fait « « au moins cinq morts et douze blessés », selon la police ukrainienne. Plus tôt dans la matinée, le président ukrainien, Volodymyr Zlensky avait évoqué « des morts et des blessés », sans donner plus de précisions.









Dans quel contexte ces bombardements interviennent-ils ?

Ces bombardements surviennent alors que Vladimir Poutine a convoqué, ce lundi, son conseil de sécurité qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l’armée russes.

Dimanche, Vladimir Poutine a accusé Kiev d’avoir organisé l’explosion qui a partiellement détruit samedi le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée, évoquant un « acte terroriste ». L’explosion sur ce pont inauguré par Vladimir Poutine en 2018 et symbole de l’annexion de la Crimée en 2014 constitue un nouveau revers pour la Russie au moment où ses forces sont en difficulté en Ukraine.

Samedi, l’armée russe a annoncé la nomination d’un nouveau commandant de son « opération militaire spéciale » en Ukraine après une série de revers sur le terrain et de signes de mécontentement croissant au sein des élites sur la conduite du conflit.

« Le général d’armée Sergueï Sourovikine a été nommé commandant du groupement combiné de troupes dans la zone de l’opération militaire spéciale » en Ukraine, a annoncé le ministère russe de la Défense sur Telegram. Sergueï Sourovikine, 55 ans, est un vétéran de la guerre civile au Tadjikistan dans les années 1990, de la deuxième guerre de Tchétchénie dans les années 2000 et de l’intervention russe en Syrie lancée en 2015. Il dirigeait jusque-là le groupement de forces « Sud » en Ukraine, selon un rapport du ministère russe datant de juillet. « Depuis plus de trente ans, la carrière de Sourovikine a été marquée par des allégations de corruption et de brutalité », selon un rapport du gouvernement britannique, dévoilé par le Guardian.