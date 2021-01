Des supporters de l'opposant Alexei Navalny brandissent sa photo, le 17 janvier 2021. — Sergei Bobylev/TASS/Sipa USA/SIP

Le Kremlin a rejeté ce mardi les demandes occidentales de libérer l’opposant Alexeï Navalny, incarcéré depuis son retour en Russie, et ont mis en garde ses partisans qui comptent manifester à son appel ce week-end en Russie.

Le militant anti-corruption de 44 ans a été arrêté dimanche dès son retour d’Allemagne, où il était en convalescence après son empoisonnement présumé en août, dont il tient le Vladimir Poutine pour responsable, malgré les multiples dénégations des autorités.

Incarcéré jusqu’au 15 février

Les principales puissances occidentales ont réclamé sa libération « immédiate », demandent à Moscou de s’expliquer sur ces accusations d’empoisonnement et d’enquêter sur cette tentative d’assassinat présumé. Lors d’un point presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit que Moscou ne « prévoit pas de prendre en considération » les appels occidentaux en remettre l’opposant en liberté.

« C’est une affaire totalement intérieure et nous ne permettrons à personne de s’ingérer là-dedans », a-t-il ajouté. Alexeï Navalny a été incarcéré au moins jusqu’au 15 février dans le cadre d’une procédure pour violation d’un contrôle judiciaire et placé en détention à Moscou, en quatorzaine, du fait de la pandémie de coronavirus.

Dès l’annonce de cet emprisonnement, l’opposant et ses partisans ont appelé à manifester, samedi 23 janvier, à travers le pays. Le porte-parole du Kremlin a jugé que de tels appels et rassemblements pouvaient s’apparenter à des « à des activités illégales ».

Appels à se rassembler

Toute manifestation nécessite un accord des autorités en Russie. Par ailleurs, dans une grande partie du territoire, notamment Moscou, les rassemblements de masse sont interdits du fait de la pandémie. Un bras droit de l’opposant, Leonid Volkov, a indiqué qu’aucune demande d’autorisation ne sera déposée, les Russes ayant « un droit constitutionnel » de manifester.

Des rassemblements sont prévus dans de nombreuses agglomérations, de Moscou et Saint-Pétersbourg à l’Ouest, à Khabarovsk en Extrême-Orient en passant par Ekaterinbourg dans l’Oural. Les manifestations non-autorisées de l’opposition conduisent bien souvent à une répression brutale et à de très nombreuses interpellations. Lundi soir, au moins 73 personnes ont été interpellées lors d’actions de soutien improvisées, selon l’ONG spécialisée OVD-Info.

Alexei Navalny est depuis longtemps dans le collimateur des autorités russes. Il s’est rendu célèbre avec des enquêtes publiées en ligne sur la corruption des élites et de l’entourage de Vladimir Poutine. Sa notoriété reste néanmoins limitée hors des centres urbains les plus importants et auprès des générations les moins connectées.