Une photo du leader de l'opposition russe Alexei Navalny et de sa femme Yulia Navalnaya à Berlin, postée sur Instagram. — AFP

Une substance de type Novitchok a bien été retrouvée dans l’organisme d’Alexeï Navalny, confirme l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) ce mardi. L’opposant russe a été pris en charge dans un hôpital de Berlin à la suite d’un empoisonnement présumé.

Des laboratoires spécialisés allemand, français et suédois avaient déjà déterminé qu’Alexeï Navalny, 44 ans, avait été victime d’un empoisonnement à un agent neurotoxique de type Novitchok, ce que Moscou a immédiatement contesté. L’OIAC a confirmé que les échantillons de sang et d’urine de Navalny contenaient un « inhibiteur de la cholinestérase », similaire à deux substances chimiques de type Novitchok interdites par l’organisation en 2019.

Berlin demande des explications à la Russie

Le directeur de l’OIAC, Fernando Arias, a estimé dans un communiqué que ces résultats constituaient « un sujet de grave préoccupation ». Il a déclaré qu’il était « important » maintenant « pour les Etats de l’OIAC de défendre la norme à laquelle ils ont décidé d’adhérer il y a plus de vingt-cinq ans », lorsqu’ils ont signé la Convention des Nations unies sur les armes chimiques.

L’Allemagne avait officiellement demandé « l’assistance technique » de l’OIAC, ce que les Etats parties sont en droit de faire lorsqu’ils pensent qu’il y a eu un incident impliquant des armes chimiques. Les résultats de l’enquête de l’OIAC confirment « une fois de plus la preuve sans équivoque qu’Alexeï Navalny a été victime d’une attaque avec un agent chimique neurotoxique du groupe Novitchok », a déclaré dans un communiqué le gouvernement allemand, renouvelant son appel à la Russie pour qu’elle s’explique sur ces événements.

Une substance neurotoxique dangereuse

Victime d’un malaise au cours d’un vol en Russie le 20 août, Alexeï Navalny a d’abord été admis dans un établissement sibérien avant d’être transféré en Allemagne, où il avait été conclu à un empoisonnement au Novitchok, une substance neurotoxique conçue par des spécialistes soviétiques à des fins militaires.

Le Novitchok est un groupe d’agents neurotoxiques particulièrement dangereux déjà utilisé en 2018 pour empoisonner l’ex-espion Sergueï Skripal et sa fille Ioulia à Salisbury, en Angleterre. Le Kremlin avait nié toute responsabilité et l’affaire avait provoqué une crise diplomatique. L’opposant russe a été autorisé le 23 septembre à quitter l’hôpital et compte poursuivre sa convalescence en Allemagne.