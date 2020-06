Vladimir Poutine n'en manque pas une pour critiquer les Etats-Unis — Mikhail Klimentyev/TASS/Sipa USA/SIPA

Entre la Russie et les Etats-Unis, ce n’est jamais l’amour fou. Du coup, quand l’un des deux pays peut tacler l’autre sur un sujet, il ne s’en prive pas. Le président russe Vladimir Poutine​ a encore démontré cette géopolitique de la pique en affirmant que les manifestations contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis ne devaient pas, selon lui, faire place à « la pagaille et aux émeutes ».

Quand la lutte pour l’égalité des droits « se transforme en pagaille et en émeutes, alors je ne vois rien de bon pour l’Etat », a estimé Vladimir Poutine dans une interview diffusée dimanche sur la chaîne publique Rossia 1.