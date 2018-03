Ex-espion russe empoisonné: Londres expulse 23 diplomates russes et gèle les contacts avec Moscou

DIPLOMATIE Theresa May a annoncé les sanctions de la Grande-Bretagne envers la Russie ce mercredi matin...

Theresa May lors d'un discours sur le Brexit, le 2 mars 2018. — Jonathan Brady / POOL / AFP

La Première ministre britannique Theresa May a annoncé ce mercredi l’expulsion de 23 diplomates russes du Royaume-Uni, après avoir jugé la Russie « coupable » de l’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique.

Theresa May a dit regretter « la voie » suivie par Vladimir Poutine en matière diplomatique, lors d’une allocution devant les députés britanniques. « Beaucoup d’entre nous ont tourné leurs regards avec espoir vers la Russie post-soviétique. Nous voulions une meilleure relation et il est tragique que le président Poutine ait choisi de suivre cette voie », a-t-elle dit.

Boycott diplomatique et royal de la Coupe du monde

La cheffe du gouvernement a annoncé la « suspension des contacts bilatéraux » avec Moscou. La Russie disposait jusqu’ici de 59 diplomates accrédités au Royaume-Uni. Theresa May a également indiqué qu’il n’y aurait aucun représentant diplomatique ou royal britannique à la Coupe du monde en Russie.

L’ambassade russe en Grande-Bretagne a rapidement réagi en dénonçant une réaction britannique « hostile, inacceptable et injustifiée ».

Retrouvés inconscients le 4 mars sur un banc à Salisbury, dans le sud-ouest de l’Angleterre, Sergueï Skripal, 66 ans, et Ioulia, 33 ans, sont hospitalisés depuis dans un état « critique ».