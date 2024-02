Un député conservateur anglais suspendu pour des propos « anti-musulmans »

Le maire de Londres a dénoncé des propos « anti-musulmans » et « racistes ». Le parti conservateur britannique du Premier ministre Rishi Sunak a exclu samedi un député du groupe parlementaire après son refus de présenter des excuses pour avoir accusé le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, d’être contrôlé par des islamistes.

Les propos de Lee Anderson, ancien vice-président du parti et coutumier des sorties polémiques, ont été tenus vendredi soir et largement condamnés comme racistes et islamophobes, alors que les actes antisémites et antimusulmans ont explosé au Royaume-Uni depuis les attaques du Hamas le 7 octobre.

« A la suite de son refus de présenter ses excuses pour ses propos tenus hier (vendredi) », le député a été suspendu du groupe conservateur au Parlement, a indiqué un porte-parole du responsable de la discipline interne, le député Simon Hart.

Sur la chaîne ultra-conservatrice GB News, Lee Anderson a soutenu que des islamistes auraient « pris le contrôle » de Sadiq Khan, premier maire musulman de la capitale britannique élu depuis 2016.

« Il a donné notre capitale à ses acolytes », a ajouté le député, élu dans une circonscription du nord de l’Angleterre.

Des propos « répugnants »

Ces propos interviennent dans un contexte de polémique autour d’accusations de pressions sur les députés autour d’un vote sur un appel à un cessez-le-feu à Gaza.

Les commentaires de Lee Anderson ont suscité des condamnations de tous bords, la présidente du parti travailliste Anneliese Dodds les jugeant par exemple « racistes et islamophobes sans aucune ambiguïté ».

Le Muslim Council, organisme représentant la communauté musulmane britannique, a condamné des propos « répugnants ».

Dénonçant des propos « anti-musulmans » et « racistes », Sadiq Kahn s’en est pris au « silence assourdissant » de Rishi Sunak et des principaux membres du gouvernement, estimant que leur absence de prise de parole revenait à soutenir le racisme.

Quelques heures plus tard, la suspension de Lee Anderson a été annoncée. Il siègera en tant qu’indépendant.