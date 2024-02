Sept ans de prison pour l’excision d’une fillette à l’étranger

Une condamnation inédite au Royaume-Uni. Une Britannique de 40 ans a été condamnée vendredi à sept ans de prison pour avoir remis une fillette entre les mains d’une femme qui l’a excisée lors d’un voyage au Kenya.

Amina Noor avait été déclarée coupable en octobre par un jury populaire d’avoir contribué à ce qu’une fillette de trois ans subisse des mutilations géniales féminines en l’emmenant au Kenya en 2006 et en l’accompagnant dans une « clinique » où était pratiquée l’excision.

Elle était devenue la première personne de nationalité britannique condamnée pour avoir aidé à faire pratiquer une excision à l’étranger, en vertu d’une loi de 2003 sur les mutilations génitales qui prévoit une peine maximale de 14 ans de prison.

Prononçant sa peine vendredi à la cour criminelle de l’Old Bailey, le juge a décrit le crime comme « vraiment horrible et odieux » et salué la « bravoure de la victime », espérant que cela encouragerait d’autres à dénoncer de tels faits.

La victime, de nationalité britannique, s’était confiée à sa professeure d’anglais lorsqu’elle avait seize ans. Pour constituer son dossier, sachant qu’elle était très jeune lors des faits, il a fallu mener des investigations au Kenya, et trouver des médecins spécialistes de ces mutilations au Royaume-Uni. Un examen effectué en 2019 a établi que la victime avait bien subi une ablation du clitoris.

« Effet dissuasif »

A l’extérieur du tribunal vendredi, un responsable de la police de Londres, Andy Furphy, a dit espérer que la peine prononcée ait un « effet dissuasif » sur les auteurs d’excision.

« Plus important encore, j’espère que cela sera pour nous une occasion de continuer à sensibiliser sur ce sujet, en veillant à ce que les victimes sachent qu’il existe un soutien et de l’aide », a-t-il ajouté, assurant qu’elles seraient traitées « dans le respect de leur confidentialité, avec empathie et compassion » face à ce « tabou ».

De nationalité britannique depuis l’âge de 16 ans, Amina Noor est née en Somalie puis est partie vivre au Kenya quand elle avait huit ans à cause de la guerre civile. Lors de l’enquête, elle avait semblé « choquée » d’apprendre que la fillette avait subi une excision lors de leur voyage au Kenya.

Dans ses premières déclarations, elle avait dit s’être rendue dans cette clinique avec l’enfant et être restée à la porte pendant une intervention qu’elle pensait n’être « qu’une injection ».

Amina Noor, qui réside dans le nord-ouest de la capitale britannique, a finalement déclaré pendant son procès qu’elle avait été menacée d’être « maudite » et « désavouée » par sa communauté si elle ne prenait pas part à l’excision de la petite fille.

Avant Amina Noor, une Ougandaise résidant dans l’Est de Londres a déjà été condamnée à onze ans de prison en 2019 pour avoir elle-même excisé une fillette de trois ans.

Les mutilations génitales féminines sont une pratique courante dans certaines régions d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie, qui consiste à enlever partiellement ou totalement le clitoris et les lèvres vaginales d’une jeune fille.

La procédure – souvent réalisée dans de mauvaises conditions sanitaires – peut entraîner de graves complications.