L’annonce, lundi soir, du cancer du roi Charles III a bouleversé le Royaume-Uni. Dans la foulée, les médias britanniques se sont emparés de la nouvelle pour apporter leur soutien au monarque, à l’image du Sun titrant ce mardi matin : « Se serrer les coudes ».

« Le roi Charles a été là pour tant de personnes au fil des décennies. Il est maintenant temps que la nation soit là pour lui », enjoint dans un édito le photographe Arthur Edwards, spécialisé dans les photos de la famille royale britannique, avec qui il a souvent tourné. Et d’ajouter : « Comme moi, la nation sera profondément choquée d’apprendre que le roi Charles est atteint d’un cancer, car c’est l’homme le plus sain que je connaisse ».

Camilla, « une arme inestimable »

A la Une, The Sun rappelle que « William et Camilla partageront le « poids » des tâches » de Charles pendant son traitement et que le père et son fils aîné « soient devenus incroyablement proches », tandis que The Mirror titre « Le choc ». Ce dernier a décidé de mettre en avant la reine Camilla, une « arme inestimable » dans l'« arsenal » du roi Charles.

« La reine Camilla sait que c’est l’un des moyens les plus importants pour elle de soutenir son homme, écrit l’éditorialiste Jenny Bond. Elle sera bien sûr choquée et extrêmement inquiète que l’homme qu’elle adore soit confronté à un double problème de santé. Mais son attitude positive envers la vie en général aidera sans aucun doute le roi à poursuivre son traitement. »

The Daily Telegraph, qui titre sobrement « Le roi diagnostiqué avec un cancer », a choisi ce mardi matin de mettre en avant les réactions de ses lecteurs et lectrices. « Que Dieu sauve le roi », espère Laura Rogers, l’une d’entre elles. Et d’ajouter : « J’espère vraiment que le roi Charles pourra vaincre cela, et rapidement. Il a loyalement attendu si longtemps pour atteindre son moment et a géré la transition avec brio. »

« J’espère sincèrement que le cancer aura été détecté à un stade précoce et que le roi se rétablira complètement. Je suis sûr que le pays tout entier lui souhaitera bonne chance en ces temps difficiles », commente une autre lectrice Wendy Berwick, tandis qu’Etta Place lui « envoie ses prières de l’Amérique ». Enfin Peter Bradshaw estime qu’il est « sûrement temps pour la nation de s’unir et de souhaiter à Sa Majesté le meilleur pour un rétablissement complet. »