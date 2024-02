Macron souhaite « un prompt rétablissement» à Charles III après son cancer

«J'ai le cancer » pour The Sun, « le choc du cancer du roi » pour The Mirror ou plus simplement « le roi a le cancer » pour The Telegraph... Après moins d'un an et demi sur le trône britannique, le roi Charles III s'est lancé dans un combat contre « une forme de cancer » non précisée, dont l'annonce secoue le Royaume-Uni. Dans le monde entier, les leaders politique ont envoyé des messages de soutien.

Emmanuel Macron souhaite « un prompt rétablissement » à Charles

Le président français Emmanuel Macron a adressé lundi soir ses « amitiés au roi » Charles III, lui souhaitant en anglais « un prompt rétablissement » dans un message sur le réseau social X. « Nos pensées vont au peuple britannique. »

Wishing His Majesty King Charles III a speedy recovery. Our thoughts are with the British people. Amitiés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 5, 2024

Après avoir appris le diagnostic, le président américain Joe Biden a souligné le « courage » nécessaire face au cancer et a souligné qu'il était « inquiet » pour Charles III.

Union sacrée du Commonwealth

« Tous les Australiens vont adresser leurs meilleurs voeux au roi Charles pour une prompte récupération. C'est une nouvelle difficile », a assuré le Premier ministre australien Anthony Albanel, dont le pays en tant que membre du Commonwealth a pour chef d'Etat le souverain britannique.

Justin Trudeau, pour le Canada, et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon, ont également adressé leurs voeux de rétablissement au monarque.

Kia Kaha King Charles. On behalf of all Kiwis I wish His Majesty all the very best for a speedy recovery. https://t.co/yCAfuju8ZX — Christopher Luxon (@chrisluxonmp) February 5, 2024

Tous les leaders politiques britanniques ont souhaité le meilleur à Charles, notamment le Premier ministre Rishi Sunak et le leader du Labour Keir Starmer.

Sans attendre, le prince Harry, fils cadet de Charles installé en Californie, a fait savoir qu'il comptait rentrer au Royaume-Uni pour voir son père malgré les tensions notoires entre le duc de Sussex et son père ainsi que son frère aîné. Selon les médias britanniques, il viendra seul, sans son épouse Meghan et leurs deux enfants, Archie et Lilibet, comme lors du couronnement.