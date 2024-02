Interdit outre-Manche, l’American Bully XL, vraiment un chien « méchant » ?

Classic, standard, pocket ou XL… L’American Bully se décline en plusieurs « options ». Ce chien, né du croisement entre l’Americain Staffordshire Terrier et l’American Pit-Bull Terrier ou d’autres types de bouledogue, est au cœur d’une polémique outre-Manche. Le gouvernement britannique a décidé d’interdire la plus imposante version de cette race, au grand dam des propriétaires qui ont manifesté plusieurs week-ends d’affilée dans Londres.

La diffusion à l’automne dernier des images de l’attaque d’une enfant de 11 ans à Birmingham, dans le centre du pays, a poussé l’exécutif à agir. Désormais, à compter de ce 1er février, à moins d’une exemption, il est illégal de posséder un American Bully XL au Royaume-Uni. Les propriétaires n’ayant pas obtenu une dérogation devront euthanasier leur animal. Les autres devront stériliser leurs chiens et les tenir en laisse et muselés en public. Mais l’American Bully XL représente-t-il un « danger évident et mortel », comme l’a déclaré Suella Braverman, ministre de l’Intérieur britannique ?

Un American Bully XL lors de l'émission de télévision britannique "Good Morning Britain", à Londres, au Royaume-Uni, le 11 septembre 2023. - S Meddle/ITV/Shutterstock/SIPA

Ni « gentil », ni « méchant »

« L’American Bully XL est une variété d’une race que l’on évalue en fonction de critères morphologiques, pas génétiques. C’est un bully comme les autres », explique Jasmine Chevallier, docteure vétérinaire et consultante en médecine du comportement. L’animal peut mesurer jusqu’à 57 centimètres au garrot et peser plus de 60 kg. Pour définir leur appartenance à cette variété XL, les vétérinaires mesurent l’animal sous toutes les coutures. « A un centimètre près, un chien sera considéré comme XL quand un autre ne le serait pas, ça n’a pas de sens », estime la professionnelle. En France, les chiens sont catégorisés par les mêmes processus morphologiques. « On peut tout à fait voir un chien dangereux qui "passe" parce qu’il ne coche pas les critères morphologiques définis par la loi, alors qu’un chien extrêmement gentil mais qui coche les critères sera muselé toute sa vie », regrette Jasmine Chevallier.

La popularité de l’American Bully a explosé durant le Covid-19 outre-Manche et les adoptions ont suivi. « Dix accidents par an, c’est évidemment beaucoup trop, mais ça ne permet pas de tirer des conclusions fiables », note Jasmine Chevallier, qui rappelle que « tous les chiens mordent et ceux qui mordent le plus sont simplement ceux qui sont les plus nombreux ». « Il n’existe ni "race gentille" ni "race méchante" », ajoute-t-elle. En 2020, l’Anses notait d’ailleurs que le labrador, chien de famille par excellence dans l’inconscient collectif, était surreprésenté dans les cas de morsures en France. Tout simplement parce que la race est extrêmement présente sur le territoire.

La « mode » des races

En interdisant la possession d’un American Bully XL, le gouvernement britannique veut montrer qu’il protège la population d’un chien « dangereux ». Mais pour Jasmine Chevallier, « l’agressivité n’est pas génétique » et « un chien est beaucoup plus défini par sa nature de chien que sa nature de race ». « La puissance de la morsure est indéniablement liée à la morphologie. Contrairement à un chihuahua, s’il mord, il peut tuer », admet la vétérinaire. Toutefois, les raisons qui se cachent derrière une morsure sont bien moins liées à la race qu’à une kyrielle d’autres facteurs.

Ainsi, les races « à la mode » se retrouvent régulièrement sous le feu des projecteurs des faits divers. Car quand la demande est forte, « ça crée une pression sur l’élevage. Les chiennes sont poussées à se surreproduire, elles n’ont pas le temps d’élever correctement leurs petits et on fait reproduire ce qu’on a, même les chiens qui n’ont pas un bon équilibre comportemental », explique la consultante en médecine du comportement.

« Prendre le problème dans le mauvais sens »

De nombreux propriétaires se tournent vers ces molosses parce qu’ils sont impressionnants. « Or, très souvent, quand on prend une race de chien que l’on considère comme agressive, on ne s’inquiète pas lorsque le chien présente des signes d’agressivité. Pourtant ce n’est pas plus normal pour un American Bully XL d’être agressif que pour un autre chien ! », alerte Jasmine Chevallier. « Certains chiens sont prédisposés à être vifs ou impulsifs en fonction de la tâche pour laquelle ils ont été sélectionnés à l’origine mais l’agressivité ne repose pas sur les critères génétiques », insiste-t-elle.

De nombreux scientifiques et organisations de défenseurs des animaux se sont donc publiquement opposés à l’interdiction de l’American Bully XL. « Demain, ça ne sera plus cette race mais une autre » que l’on retrouvera dans les journaux, résume Jasmine Chevallier. Et de conclure : « C’est comme si l’on interdisait certaines marques de voiture sur la route parce qu’on a réalisé en faisant des statistiques qu’elles étaient plus impliquées dans les accidents mortels. C’est prendre le problème dans le mauvais sens. »