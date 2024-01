Un drame qui émeut le Royaume-Uni. La police des polices britannique a été saisie mercredi de l’affaire sur le décès d’un enfant de deux ans, dont le corps a été retrouvé à côté de celui de son père par les services sociaux. Ces derniers disent avoir prévenu à plusieurs reprises les forces de l’ordre.

Le corps du petit Bronson Battersby a été découvert le 9 janvier à côté de celui de son père Kenneth, 60 ans, qui serait mort d’une crise cardiaque à leur domicile de Skegness, dans le nord de l’Angleterre, selon le journal The Sun.

Pas de réponse

Selon un porte-parole du conseil local du comté du Lincolnshire, la police a été contactée à deux reprises par un travailleur social qui s’était rendu à leur domicile et n’avait pas reçu de réponse. Il s’y serait d’abord rendu le 2 janvier, et n’ayant pas pu entrer, aurait contacté la police tout en cherchant « d’autres adresses où l’enfant aurait pu être ».

Ne recevant toujours pas de réponse lors d’une nouvelle visite imprévue le 4 janvier, il aurait alors contacté à nouveau les forces de l’ordre. Faute de réponse, le travailleur social est entré en contact avec le propriétaire du logement qui lui a donné l’autorisation d’y pénétrer le 9 janvier, conduisant à la découverte des deux corps.

La police du Lincolnshire a indiqué dans un communiqué qu’elle avait saisi, « dans le cadre des procédures habituelles », « l’IOPC (la police des polices, ndlr) à la suite d’un décès ou d’une blessure grave survenu après l’intervention de la police ».

La mère affirme que son fils est mort de faim

De son côté, la mère du garçon, Sarah Piesse, a affirmé au journal The Sun que son fils était mort de faim et a mis en cause les services sociaux. « S’ils avaient fait leur travail, Bronson serait toujours en vie », a-t-elle réagi, ajoutant que le père du bébé serait décédé autour du 29 décembre.

« Nous procédons actuellement à un examen de l’affaire avec nos partenaires afin de mieux comprendre les circonstances, et nous attendons également les résultats de l’enquête du médecin légiste », a indiqué Heather Sandy, directrice exécutive des services sociaux du conseil du comté du Lincolnshire.