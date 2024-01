C’est une situation inédite en Angleterre. Les jeunes médecins ont démarré, ce mercredi, une grève de six jours. Une longueur sans précédent dans le pays. Ce mois de janvier pourrait être « l’un des pires débuts d’année » que le NHS, le système de santé public britannique, a connu, a averti un responsable du NHS, Stephen Powis, qui a appelé les malades à ne pas renoncer aux soins pour autant.

Après de nombreux débrayages ces derniers mois, les « juniors doctors » – équivalent des internes en France – qui réclament des augmentations de salaire, durcissent leur mobilisation, faute d’accord trouvé avec le gouvernement face à la crise provoquée par l’inflation. « SOS NHS », indique une pancarte sur un piquet de grève devant l’hôpital Saint-Thomas, dans le centre de Londres. « Les juniors doctors sont surchargés de travail et sous-payés », selon une autre.

« La grève est la seule chose que ce gouvernement écoute »

La nouvelle grève de ces médecins, qui sont près de 70.000 en Angleterre, intervient alors que le NHS connaît une hémorragie de médecins et peine à résorber les gigantesques listes d’attente pour les patients. « Nous avons des listes d’attente énormes parce que nous n’avons pas assez de médecins, la réponse n’est pas de réduire nos salaires et de nous faire fuir », a dit à l’AFP Robert Laurenson, un responsable du comité des « juniors doctors » du syndicat BMA.

« La grève est la seule chose que ce gouvernement écoute », a-t-il ajouté. « Il n’y aura plus aucun médecin » si le gouvernement n’accepte pas d’augmenter les salaires, a dit Hamish Bain, un médecin de 30 ans, expliquant que plusieurs de ses collègues avaient émigré en Australie et aux Etats-Unis. Une augmentation est nécessaire pour les faire revenir « de l’étranger ».

Un lourd impact pendant une période déjà tendue

Le NHS s’est inquiété des conséquences de ce mouvement en pleine période hivernale, expliquant que la « quasi-totalité des soins de routine seront perturbés ». Selon le quotidien The Times, un million de rendez-vous ont été annulés au total à cause des grèves des « juniors doctors ». « Janvier est la période la plus chargée de l’année pour le NHS, donc ces grèves vont avoir un énorme impact sur notre système de santé », a critiqué mercredi la ministre de la Santé Victoria Atkins, appelant les médecins à « revenir à la table des négociations ».

Un « junior doctor » gagne environ 32.000 livres sterling (37.000 euros) lors de sa première année d’exercice, relève le gouvernement. Selon le syndicat BMA (British Medical Association), les salaires ont baissé de près d’un quart depuis 2008 en prenant en compte l’inflation.

De nombreuses grèves cette dernière année

Le gouvernement a négocié pendant cinq semaines à l’automne pour tenter de débloquer la situation avant la période tendue de l’hiver. Il leur a proposé une hausse de salaire de 3 % début décembre, en plus de celle de 8,8 % en moyenne déjà accordée cet été. Mais la BMA estime que cela ne couvrirait pas la baisse de pouvoir d’achat subie ces dernières années et réclame des augmentations atteignant 35 % étalées sur plusieurs années. Une catégorie de médecins expérimentés, les « consultants », a obtenu récemment une augmentation allant de 6 % à 19,6 %, sur laquelle les membres du syndicat BMA doivent encore voter.

Depuis plus d’un an, le NHS est confronté à une série de grèves historiques de diverses catégories de son personnel, dont pour la première fois les infirmières. Le Royaume-Uni a connu de très nombreuses grèves depuis la mi-2022 en raison de la crise du pouvoir d’achat. Longtemps bloquée au-dessus de 10 %, l’inflation a récemment marqué le pas et s’est établie à 3,9 % sur un an en novembre.