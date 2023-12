Quand il s’agit d’un cadeau diplomatique, difficile de le revendre ensuite sur Leboncoin. Chaque année, la ville d’Oslo fait don d’un sapin de Noël à Londres pour remercier le Royaume-Uni de son aide pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais l’arbre n’est pas toujours au goût des Britanniques.

Revenons d’abord aux raisons de ce présent. Après l’invasion nazie en 1940, le roi Haakon avait trouvé refuge dans la capitale britannique. En remerciement, un conifère prélevé dans la ceinture verte d’Oslo depuis 1947 et envoyés au Royaume-Uni. « C’est un geste de gratitude pour l’assistance que nous avons reçue pendant la Seconde Guerre mondiale », explique la maire, Anne Lindboe, après avoir porté les premiers coups de scie à un vénérable épicéa fin novembre.

« On est entré en guerre avec la Norvège ? »

Mais au fil des années, les sapins ont reçu tous les qualificatifs dont on peut affubler un végétal. Hirsute, famélique, anémique… Bon nombre d’entre eux ne sont pas franchement flatteurs.

En 2021, les internautes britanniques avaient fait feu de tout bois. « On est entré en guerre avec la Norvège ? » raillait l’un, un autre fustigeait « une de ces tours 5G déguisée en arbre » tandis qu’un troisième moquait « un poulet à moitié plumé ». Au point qu’Oslo avait envisagé d’envoyer un autre sapin, plus touffu.

Conditions de trajets et arbre « concombre »

Le conifère – qui a son propre compte sur X – perd parfois de sa superbe à cause des péripéties du voyage. Avant de trôner sur Trafalgar Square, il est ballotté pendant plusieurs jours de camion en bateau puis de nouveau en camion, passant d’un froid sec nordique à un air marin salé puis au climat anglais, humide et tempéré. Avec, immanquablement, quelques branches cassées et des épines dévitalisées.

« Les arbres sont généralement impeccables là où ils poussent, mais beaucoup de choses peuvent se passer pendant le trajet », assure le sylviculteur Knut Johansson, chargé de la gestion des forêts municipales. « Une fois, on a reçu des plaintes comme quoi l’arbre ressemblait à un concombre », se souvient-il. Cette année, un sapin quasi-septuagénaire, a pris place lundi dans le centre de Londres. Et s’il fait le bonheur de certains, comme Becky et Gareth Wood, un couple croisé sur la place et qui le trouvent « fantastique », ça n’empêchera pas les critiques de continuer à affluer sur les réseaux sociaux. Comme cette utilisatrice de X qui s’est interrogée : « Où est l’autre moitié ? ! »