« Nous nous sommes trompés sur certains points. » L’ancien Premier ministre britannique est auditionné ce mercredi dans le cadre de l’enquête publique sur le Covid-19. Boris Johnson, largement critiqué pour sa gestion de la pandémie, a présenté ses excuses aux familles des victimes du coronavirus.

« Je suis profondément désolé pour la douleur, les pertes et la souffrance » de ces victimes et leur famille, a dit Boris Johnson, en introduction de cette audience très attendue. Ces excuses ont cependant été interrompues par quatre manifestants affirmant « nous ne voulons pas de ses excuses ! », avant d’être expulsés de la salle. Le Covid a tué plus de 232.000 personnes au Royaume-Uni.

Un Premier ministre décrit comme dépassé et indécis

L’ex-chef du gouvernement conservateur a dit assumer « personnellement la responsabilité » des décisions prises à l’époque. « Je pense que nous avons fait de notre mieux (…) dans des circonstances très difficiles. (…) Y a-t-il des choses que nous aurions dû faire différemment ? Incontestablement ». Il va devoir répondre à des questions difficiles lors de cette audition prévue pour durer deux jours, après de vives critiques d’anciens collaborateurs.

Depuis le début des audiences en juin, plusieurs conseillers et scientifiques ont décrit un Premier ministre dépassé, indécis, peu soucieux des victimes lorsque la pandémie a éclaté début 2020, et un gouvernement divisé et chaotique. Boris Johnson a-t-il pris trop de temps pour imposer un premier confinement fin mars 2020 ? Avait-il pris la mesure de la pandémie ? Comprenait-il les données scientifiques ? Était-il indifférent aux victimes et notamment aux personnes âgées ?

« Il a laissé les corps s’empiler »

« C’était la mauvaise crise pour les compétences du Premier ministre », a estimé fin octobre devant la commission Lee Cain, ancien directeur de la communication à Downing Street, racontant un Boris Johnson repoussant les décisions et changeant sans cesse d’avis, en fonction de la dernière personne lui ayant parlé. Brillant orateur, Boris Johnson, 59 ans, plus prompt à botter en touche avec humour qu’à répondre avec précision, a fort à faire pour convaincre qu’il était début 2020 l’homme de la situation.

Ses excuses ont déjà été rejetées par Aamer Anwar, l’avocat d’une association écossaise de victimes du Covid, Scottish Covid Bereaved. « Au lieu de résoudre la crise », Boris Johnson a « présidé à une orgie de narcissisme totalement dégoûtante », a-t-il déclaré à des journalistes devant le bâtiment où a lieu l’audience. « Il a laissé les corps s’empiler et les personnes âgées être traitées comme des déchets toxiques », a-t-il dénoncé. Celui qui a lui-même failli mourir du Covid-19 en avril 2020, a d’ailleurs été contraint à la démission en juillet 2022 après des scandales sur des fêtes illégales à Downing Street, en plein confinement des Britanniques. Et sa gestion du virus pourrait avoir d’autres conséquences pour l’ex-Premier ministre.