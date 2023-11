Le symbole était beau, trop peut-être. Dans une séquence vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir le Premier ministre britannique Rishi Sunak utiliser un marteau avec la tranche, une technique peu habituelle et très souvent inefficace, dans un atelier de joaillerie, à Farsley dans le West Yorkshire. Il n’en fallait pas plus pour que le parti travailliste s’engouffre dans la brèche et vilipende ce politicien déconnecté des réalités du pays. « L’homme qui enfonce les travailleurs ne sait pas utiliser un marteau », a ainsi tweeté vendredi le parti d’opposition avec un jeu de mots habile (mais facile) sur le mot « hammer ».

Rishi Sunak: not the son of a toolmaker pic.twitter.com/zFwCFTf6rU — The Labour Party (@UKLabour) November 24, 2023



Evidemment la vidéo est devenue virale avec une avalanche de tweets aussi moqueurs que drôles. Sauf qu’une version longue de la vidéo est sortie peu après où Rishi Sunak demande explicitement à la bijoutière s’il doit utiliser la tranche, ce qu’elle confirme. Les conservateurs n’ont alors pas tardé à répliquer par la voix de leur nouveau président, Richard Holden, cité par The Guardian : « Il [Rishi Sunak] est le fils d’un pharmacien et d’un médecin généraliste. Et si les travaillistes écoutaient les travailleurs, plutôt que de supposer qu’ils savaient ce qu’il y a de mieux dans leur tour d’ivoire du centre-ville de Londres, alors ils ne continueraient pas à commettre des erreurs stupides comme ce tweet. » Pan sur le bec.