C’est un rituel politique particulièrement scruté à l’approche des élections. Charles III prononce ce mardi son premier discours du trône, qui expose les priorités du gouvernement britannique devant le Parlement, en tant que roi. L’exercice plein de pompe, aux traditions multiséculaires, n’est pas totalement nouveau pour le souverain.

Alors qu’il était encore héritier, Charles avait déjà lu le dernier discours du trône en mai 2022 au nom de la reine Elizabeth II, dont la santé était déjà fragile. Il s’était assis sur le trône du consort et celui de sa mère était resté vide, sa couronne placée sur un coussin de velours. L’ouverture de la session parlementaire avec le discours du souverain, préparé par le Premier ministre Rishi Sunak, est prévue à 11h30 locales (12h30, heure française).

Un député symboliquement « retenu en otage »

Avant l’arrivée du monarque au palais de Westminster, les « Yeomen of the Guard », plus ancien corps militaire de l’armée britannique, en fouillent les caves à la recherche d’explosifs, pour commémorer le « complot des poudres » de 1605. Des catholiques avaient alors voulu faire sauter le Parlement où le roi protestant Jacques Ier était venu prononcer ce discours.

A l’arrivée du cortège, le roi, coiffé de la couronne impériale d’apparat, prend place dans la Chambre des Lords. Pendant ce temps, un député est symboliquement « retenu en otage » au palais de Buckingham, pour assurer « le retour sain et sauf du roi ». Le gentilhomme huissier de la verge noire (« Black Rod ») s’en va alors mander les députés de la Chambre des communes, où on lui ferme symboliquement la porte au nez, un signe d’indépendance vis-à-vis de la monarchie. Elle lui est finalement ouverte pour permettre le passage des élus.

« L’une des dernières chances » de Rishi Sunak

Ce sera aussi le premier discours pour Rishi Sunak, entré au 10, Downing Street il y a un an après les scandales de l’ère Boris Johnson et les 49 jours mouvementés de Liz Truss. Et peut être son dernier – des élections sont prévues d’ici à janvier 2025 et les conservateurs au pouvoir depuis près de 14 ans sont largement distancés dans les sondages par les travaillistes, menés par Keir Starmer.

Ce sera « l’une des dernières chances » pour le Premier ministre d’imposer sa vision avant les législatives, souligne Richard Carr, professeur de politique publique associé à l’université Anglia Ruskin. Mais « le problème de Sunak c’est qu’il manque de temps, les électeurs sont lassés et en colère contre les gouvernements conservateurs ». Ce discours, habituellement très général, sera donc suivi pour les signaux politiques envoyés.