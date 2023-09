Les hommages privés ont été préférés aux cérémonies publiques d’ampleur. Le Royaume-Uni marque vendredi le premier anniversaire de la disparition d’Elizabeth II après 70 ans de règne, et l’accession au trône de son fils Charles III. Le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II s’éteignait à 96 ans dans son château de Balmoral en Ecosse, où elle passait traditionnellement ses étés.

Commençait une période de deuil national durant laquelle des centaines de milliers de Britanniques ont patienté pendant des dizaines d’heures pour veiller le cercueil de la souveraine, à la longévité inégalée pour un monarque britannique. Une page se tournait pour le Royaume-Uni et les quatorze autres nations dont le souverain britannique est le chef d’Etat, avec l’accession au trône de Charles III.

Un projet de « mémorial permanent » dévoilé en 2026

Un an plus tard, aucun événement public d’ampleur n’est prévu pour commémorer ce changement d’ère mais selon des médias britanniques, le prince héritier William et son épouse Kate devraient effectuer un déplacement en hommage à la reine. Le gouvernement a révélé il y a quelques jours qu’un projet de « mémorial permanent » serait dévoilé en 2026, année du centenaire de la naissance d’Elizabeth II.

« Nous nous souvenons avec beaucoup d’affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu’elle a représenté pour beaucoup d’entre nous », a déclaré Charles III dans un message enregistré pour l’anniversaire. Moins populaire que ne l’était Elizabeth II, le roi a aussi vu monter les manifestations hostiles à la monarchie de la part de militants prorépublique lors de ses déplacements dans le pays, et notamment durant son couronnement le 6 mai dernier.

Ce premier anniversaire ne devrait pas être l’occasion non plus d’une réconciliation entre le prince Harry et le reste de la famille royale. Le duc de Sussex, qui vit désormais en Californie avec son épouse Meghan et leurs deux enfants, se trouve actuellement au Royaume-Uni pour assister à un évènement caritatif.