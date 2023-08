Ils devaient se rendre dans l’Hexagone au printemps, mais leur séjour a été repoussé en raison des manifestations contra la réforme des retraites. Le roi Charles III et la reine Camilla effectueront une visite d’Etat en France du 20 au 22 septembre, ont annoncé ce jeudi le palais de Buckingham et l’Elysée.

Cette visite prévue à Paris et Bordeaux, pendant la Coupe du monde de rugby, sera le 35e voyage officiel de Charles, qui parle français, dans l’Hexagone et le neuvième de son épouse.

« Un honneur fait à la France »

Ce déplacement aura ainsi lieu à peine un peu plus d’un an après l’accession au trône de Charles III dans la foulée de la disparition de la reine Elizabeth II, le 8 septembre 2022. « Cette visite est un honneur fait à la France, pendant que notre pays accueillera également la coupe du monde de rugby. Elle témoignera de la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays et nos deux peuples », a commenté l’Elysée dans un communiqué.

Pour les deux chefs d’Etat, elle « sera l’occasion de poursuivre leur engagement commun en faveur de la préservation de la nature, sujet sur lequel ils ont étroitement coopéré ces dernières années », a ajouté la présidence française. « Cette visite célébrera l’histoire, les valeurs et la culture communes du Royaume-Uni et de la France », a souligné le palais de Buckingham dans un communiqué.

Ajournement de visite

Au-delà du nom des villes, les deux parties n’ont pas donné de détails sur le programme de cette visite mais celui du déplacement avorté prévoyait une cérémonie du souvenir à l’Arc de Triomphe avec Emmanuel Macron et un discours du roi au Sénat devant les députés et les sénateurs. Un banquet d’Etat en l’honneur du couple royal avait alors été annoncé au château de Versailles et Charles III, 74 ans, devait aussi se rendre à Bordeaux, pour une étape très centrée sur l’environnement, sa passion depuis plus de cinquante ans.

Témoignage de la longue amitié franco-britannique, Charles III aurait dû effectuer fin mars, en France, sa première visite d’Etat à l’étranger en tant que souverain mais, deux jours avant son arrivée, le président Emmanuel Macron avait dû annoncer son report. En cause : les risques de violences et de perturbations autour de ce déplacement, en plein mouvement de contestation contre la réforme des retraites.

Réchauffement franco-britannique

Selon Downing Street, c’est la France qui avait demandé cet ajournement et le monarque s’était finalement directement rendu en Allemagne, un voyage qui devait initialement suivre son séjour en France. Cette visite royale, avant même le couronnement de Charles le 6 mai à l’Abbaye de Westminster, était prévue pour intervenir quelques semaines après celle du Premier ministre Rishi Sunak en France, signe d’un réchauffement entre les deux pays, après des relations plus fraîches avec ses prédécesseurs Liz Truss et Boris Johnson.

En tant que prince héritier, Charles était allé 34 fois en voyage officiel sur le sol français depuis les années 1970, de Nice à Roscoff en Bretagne, en passant par la Normandie, Paris ou Lyon.