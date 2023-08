C’est la crainte des Anglais fans de foot. Vont-ils pouvoir se retrouver dans un pub pour la finale de la Coupe du monde féminine de football, dimanche en fin de matinée ? Pas sûr : de nombreux pubs n’ont pas le droit d’ouvrir si tôt et encore moins de servir de l’alcool.

Pour la première fois, les « Lionesses », l’équipe d’Angleterre, joueront une finale de la Coupe du monde. L’occasion parfaite pour les Anglais de se retrouver au pub, avec, comme à leur habitude, une pinte à la main. Mais le match qui opposera l’Angleterre à l’Espagne se déroulera à Sydney et, en raison du décalage horaire, il sera 11 heures au Royaume-Uni quand le coup d’envoi sera donné. Or le dimanche matin, jusqu’à 11 heures ou même midi, de nombreux pubs ne sont pas autorisés à ouvrir ou à servir des pintes. Le débat fait donc rage.

Une approbation du Parlement nécessaire

La British Beer and Pub Association a appelé à autoriser une ouverture exceptionnelle à 10h00. Mais une modification générale des heures d’ouverture des pubs dans toute l’Angleterre nécessiterait l’approbation du Parlement. Or les députés ne siègent pas actuellement en raison des vacances d’été, et les demandes de rappel d’urgence à Westminster ont été rejetées.

Chaque pub pourrait demander sa propre autorisation, mais celle-ci doit être réalisée cinq jours avant le jour J. Il est donc déjà trop tard. Le ministre à l’Egalité des chances Michael Gove a tout de même écrit aux conseils municipaux pour leur demander d’accélérer les demandes des pubs.

Un député demande à la police de « fermer les yeux »

Le ministère de l’Intérieur a aussi écrit aux chefs de la police pour les encourager à collaborer avec les conseils municipaux afin de garantir l’ouverture du plus grand nombre possible de lieux.

Le député conservateur Michael Fabricant a lui demandé à la police dans sa circonscription de « fermer les yeux » si un pub ouvrait plus tôt dimanche. Et en Cornouailles, le conseil municipal et la police ont déjà annoncé qu’ils ne prendraient pas de mesures coercitives en cas d’ouverture anticipée pendant la finale.

La British Beer and Pub Association s’est empressée d’appeler d’autres régions à faire de même.