La controverse n’aura pas empêché le projet d’aboutir. Un premier groupe de demandeurs d’asile s’est installé lundi à bord du « Bibby Stockholm », immense barge à quai dans le sud-ouest de l’Angleterre, devenu symbole de la lutte contre l’immigration engagée par le gouvernement britannique.

En difficulté dans les sondages à un an des prochaines législatives, le chef du gouvernement conservateur Rishi Sunak a érigé en priorité la nécessité de « stopper les bateaux » qui traversent illégalement la Manche et multiplie les initiatives ces derniers jours. L’une d’elles consiste à installer des demandeurs d’asile sur des barges à quai afin de faire des économies dans l’accueil des migrants tout en dissuadant les potentiels candidats à l’asile.

Un premier groupe a embarqué lundi à bord du « Bibby Stockholm », barge de 93 mètres de long sur 27 de large, amarrée dans le port de Portland. Avec ses 222 cabines, elle est censée accueillir jusqu’à 500 migrants.

Traumatisme de la mer

A Portland, le projet a créé la controverse et suscité la colère des riverains, certains craignant pour leur sécurité tandis que d’autres dénoncent une « prison flottante » au pied de leur île de quelque 13.000 habitants. Les autorités réfutent ce terme et assurent que les demandeurs d’asile pourront entrer et sortir à leur guise. Le port de Portland est le seul du pays à avoir accepté d’amarrer une telle barge. D’autres projets similaires ont dû être abandonnés faute de ports d’attache.

L’ONG de défense des migrants Care4Calais a encore dénoncé lundi un système « cruel » et « inhumain », assurant que certains des demandeurs d’asile qu’elle accompagne « ont survécu à la torture et à l’esclavage moderne, et ont traversé des expériences traumatisantes en mer ».