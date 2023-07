Mardi, le Bibby Stockholm est arrivé dans le port de Portland, dans le comté de Dorset, au sud du Royaume-Uni. Cette barge devra permettre d’accueillir des demandeurs d’asile, qui patienteront en attendant l’octroi d’un titre de séjour. Long de 93 mètres et doté de 222 cabines, la barge pourra accueillir jusqu’à 506 hommes célibataires.

Sur ce bateau sera fourni « un hébergement de base et fonctionnel, et des soins de santé, des installations de restauration et une sécurité 24 heures/24 et 7 jours/7 seront en place à bord, afin de minimiser les perturbations pour les communautés locales », a indiqué le gouvernement anglais dans un communiqué de presse.

Un moyen de baisser les dépenses de l’Etat

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a déclaré de ce communiqué que « le ministre de l’Intérieur et moi-même avons clairement indiqué que l’utilisation d’hôtels coûteux pour héberger ceux qui effectuent des voyages inutiles et dangereux doit cesser. Nous n’élèverons pas les intérêts des migrants illégaux au-dessus du peuple britannique pour lequel nous sommes élus ». En effet, pour justifier l’usage de cette barge, le gouvernement britannique estime que l’hébergement en hôtel pour les demandeurs d’asile coûte 6 millions de livres sterling par jour aux contribuables.

Comme le rappelle France Info, cette barge a déjà été utilisée en 2005 par les Pays-Bas pour un usage similaire. Face à cette annonce, nombre d’associations et d’ONG défenseuses de droits ont dénoncé l’usage Bibby Stockholm, le qualifiant de « bateau prison ». « Environ cinquante demandeurs d’asiles » y seront envoyés dès la semaine prochaine, a indiqué le ministère de l’Intérieur.

Une nouvelle loi anti-immigration très controversée

Cette annonce intervient au même moment où le Parlement britannique a adopté une loi controversée contre l’immigration illégale, qui restreint drastiquement le droit d’asile, au point d’être, critique l’ONU, en contradiction avec le droit international sur les réfugiés.

Mais le gouvernement a érigé en priorité la lutte contre l’immigration illégale et a promis de « stopper » les arrivées par la Manche de migrants à bord de petites embarcations, en forte augmentation ces dernières années malgré les promesses de l’époque du Brexit.

En vertu de la nouvelle loi, les migrants arrivés de manière illégale sur le territoire britannique ne pourront plus demander l’asile dans le pays. Le gouvernement veut aussi que les migrants, après avoir été placés en détention, soient rapidement expulsés, soit vers leur pays d’origine, soit vers un pays tiers tel que le Rwanda, d’où qu’ils viennent.

En 2022, plus de 45.000 migrants ont traversé la Manche, surtout depuis la France, à bord de petites embarcations, un record. Ils sont plus de 13.000 à avoir fait la traversée depuis le début de l’année. Au premier trimestre, il s’agissait principalement d’Afghans.