Matinée d’horreur à Nottingham. Le centre-ville était bouclé ce mardi matin après la découverte de trois corps inanimés dans les rues de la ville. Un homme de 31 ans « a été arrêté pour suspicion de meurtre après que trois personnes ont été tuées dans la ville », tandis que trois personnes blessées sont à l’hôpital après qu’une « camionnette a tenté de [les] renverser », a annoncé la police du Nottinghamshire dans un communiqué.

Toujours selon ce communiqué, la police britannique a été appelée juste après 4 heures du matin après la découverte de deux corps sur Ilkeston Road. Puis les forces de l’ordre ont été appelées à Milton Street où une camionnette aurait tenté d’écraser un groupe de trois personnes. Blessées, elles ont été hospitalisées. Enfin un homme a été retrouvé mort à Magdala Road.

Plusieurs rues fermées au public

« C’est un incident tragique et horrible », a déclaré Kate Meynell, de la police du Nottinghamshire, citée dans le communiqué. « Nous pensons que ces trois incidents sont liés et nous avons un homme en détention », a-t-elle ajouté.

Des photos et vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent une importante présence policière et des cordons de sécurité bloquant plusieurs rues du centre-ville. Des camions de pompiers, ainsi que des officiers de liaisons chargés de coordonner le travail de plusieurs services d’urgence sont également présents. Un responsable de la police Neil Humphries avait appelé le public à éviter la zone car ces routes « devraient rester fermées pendant un certain temps ».