C’est la première fois depuis plus d’un siècle qu’un membre de la royauté britannique se retrouve à la barre d’un tribunal. Le prince Harry est attendu cette semaine à Londres dans un procès contre un tabloïd qu’il accuse, aux côtés d’autres personnalités, d’avoir recueilli des informations de manière illicite. Mais de quoi parle-t-on ? Quelles relations entretient Harry avec la presse ? 20 Minutes fait le point pour vous.

Sur quoi ce procès porte-t-il ?

Le prince Harry et les autres plaignants accusent l’éditeur du Daily Mirror d’avoir eu recours à des procédés illicites pour recueillir des informations, y compris en piratant des messageries téléphoniques, entre 1995 et 2001. Le groupe Mirror Group Newspapers (MGN) - qui outre le Daily Mirror publie ses éditions dominicale et people - a reconnu au début du procès dans ses conclusions écrites « quelques preuves » de collecte illégale d’informations.

MGN a présenté excuses « sans réserves » et promis que cette situation ne se reproduirait « jamais ». L’avocat de l’éditeur, Andrew Green, a en revanche rejeté les accusations d’interception de messages vocaux et balayé certaines accusations, mettant en avant l’ancienneté des faits, qui remontent à une époque où le groupe avait d’autres dirigeants. Le prince Harry est attendu ce lundi à la Haute Cour, son témoignage doit intervenir mardi.

Pourquoi ce témoignage est-il exceptionnel ?

Il est très rare qu’un « royal » se retrouve dans un procès, au Royaume-Uni. La dernière apparition d’un membre de la famille royale devant la justice remonte à 2002, quand la princesse Anne, tante d’Harry, avait reçu une amende après une morsure de son bull-terrier infligée à deux enfants dans le parc de Windsor. Mais ayant plaidé coupable, elle n’avait pas eu à témoigner. La dernière apparition royale à la barre remonte en fait à 1890 et au futur Edouard VII pour un procès en diffamation.

La dernière apparition du prince Harry au Royaume-Uni remonte à son voyage éclair pour le couronnement de son père le 6 mai. Une visite intervenue après des semaines de spéculations dans le sillage de la tempête de la publication de ses mémoires en janvier, dans lesquels il raconte, entre autres, la rupture de ses relations avec son père et son frère William, ainsi que sa consommation de drogues dans sa jeunesse turbulente.

Quelles relations entretient le prince Harry avec la presse ?

Le prince Harry a toujours eu une relation conflictuelle avec la presse. Il la tient responsable de la mort de sa mère Diana, qui a perdu la vie dans un accident de voiture, poursuivie par des paparazzi en 1997. Exilé en Californie avec son épouse Meghan et en délicatesse avec le reste de la famille royale britannique, il a engagé une série de procédures judiciaires contre des journaux britanniques.

Harry avait d’ailleurs cité le comportement des médias vis-à-vis de son épouse parmi les facteurs qui l’ont conduit à quitter le Royaume-Uni et se mettre en retrait de la monarchie britannique. Signe de l’intensité de la tension entre Harry et la presse, le porte-parole d’Harry et Meghan a affirmé le mois dernier que le couple avait été « pris en chasse » à New York par « des paparazzi très agressifs ». Un épisode qui a ravivé le souvenir de la mort de Lady Di.

Quels sont les autres procès en cours ?

Le prince Harry - et d’autres célébrités dont Elton John - est engagé dans une bataille judiciaire du même genre contre Associated Newspaper (ANL), l’éditeur du Daily Mail. Il avait créé la surprise fin mars en se présentant à une audience préliminaire relative à cette affaire, dans laquelle ANL est accusée d’avoir eu recours à des méthodes illicites pour dénicher des informations, en embauchant par exemple des détectives, en procédant à des écoutes téléphoniques ou en se faisant passer pour quelqu’un d’autre afin d’obtenir des données médicales. ANL nie en bloc et le jugement n’a pas encore été rendu.

Ce n’est pas la seule affaire dans laquelle le groupe de presse est poursuivi par le prince Harry. Il accuse aussi l’éditeur du Daily Mail de diffamation après un article concernant sa protection policière quand il se rend au Royaume-Uni. Selon la défense d’Harry, l’article de février 2022 accusait à tort le duc de Sussex d’avoir « menti » et d’avoir « essayé de garder secret » son recours contre le gouvernement pour essayer d’obtenir une protection policière dans le pays. Harry et son épouse Meghan Markle ayant quitté la famille royale et le Royaume-Uni, ils n’ont plus droit à une protection policière aux frais du contribuable britannique. Harry a proposé de prendre en charge ces frais lorsqu’il est au Royaume-Uni, ce qui lui a été pour l’instant refusé.

Enfin, Harry poursuit News Group Newspapers (NGN), l’éditeur du Sun et de News of the World aujourd’hui disparu, l’accusant d’avoir aussi recueilli illégalement des informations. NGN, qui fait partie de l’empire du magnat de la presse Rupert Murdoch, rejette les accusations et demande l’abandon des poursuites, les jugeant trop tardives. Dans des documents soumis à la justice, Harry explique les retards pour engager des poursuites par un « accord secret » conclu entre NGN et le prince William, le frère d’Harry avec qui il entretient des relations notoirement dégradées. NGN dément un tel accord.