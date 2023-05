Mauvais timing pour les aéroports britanniques. Sur les réseaux sociaux, de nombreux voyageurs se sont plaints de devoir attendre plusieurs heures avant de pouvoir passer les contrôles de l’immigration, en plein week-end prolongé. Un problème informatique affectant le système de contrôle automatisé des passeports a en effet créé d’importants retards pour les voyageurs à l’arrivée samedi.

Les aéroports londoniens d’Heathrow et Gatwick ont invoqué un problème national affectant les « e-gates » de la police britannique aux frontières, qui permettent un passage des contrôles de manière automatisée. « Nos équipes travaillent étroitement avec la police aux frontières pour résoudre le problème aussi vite que possible », a indiqué l’aéroport d’Heathrow sur son site Internet, précisant que du personnel supplémentaire a été déployé pour gérer les files d’attente et venir en aide aux passagers.

Problèmes en série

« Nous sommes au courant d’un problème national (…) affectant les arrivées au Royaume-Uni », a déclaré une porte-parole du ministère britannique de l’Intérieur. « Nous sommes à pied d’œuvre pour résoudre le problème dès que possible et travaillons en liaison avec les opérateurs et les compagnies aériennes pour réduire au maximum les perturbations pour les voyageurs », a-t-elle ajouté.

De longues files d’attente ont par ailleurs été signalées samedi dans la matinée pour embarquer sur les ferries Transmanche au port de Douvres (sud-est de l’Angleterre) en raison d’un problème informatique au contrôle des passeports à la frontière française. Celui-ci a été « résolu », a indiqué le port sur Twitter, estimant entre 30 et 45 minutes le temps d’attente en milieu de journée, contre 90 minutes dans la matinée.

Ces perturbations interviennent après que la compagnie aérienne British Airways a dû annuler de nombreux de vols - 175 selon l’agence britannique PA - entre jeudi et vendredi en raison d’un problème technique.