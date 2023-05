Malgré les promesses du Brexit, l’immigration nette a atteint des records en 2022 au Royaume-Uni. Près de 606.000 personnes sont arrivées sur le territoire britannique, des chiffres mettant sous pression le gouvernement conservateur qui avait promis de réduire le flux des migrants et de « reprendre le contrôle des frontières. » « Les chiffres sont trop élevés, c’est aussi simple que ça et je veux les faire baisser », a réagi sur la chaîne de télévision ITV le Premier ministre Rishi Sunak jeudi, quelques minutes après leur publication par l’Office national des statistiques britannique (ONS).

Selon l’ONS, « les principaux facteurs de cette augmentation sont les personnes venant au Royaume-Uni de pays non-membres de l’UE pour travailler, étudier ou pour des raisons humanitaires, y compris celles venant d’Ukraine et de Hong Kong ». « Une série d’événements mondiaux sans précédent (…) et la levée des restrictions après la pandémie de coronavirus ont entraîné des niveaux records d’immigration internationale au Royaume-Uni », explique l’Office des statistiques. En 2021, l’immigration nette s’élevait à 488.000 personnes, contre 606.000 en 2022.

Manque de main-d’œuvre

Dans le même temps, le Royaume-Uni est confronté à une pénurie de main-d’œuvre, en particulier dans l’agriculture et la santé, créant des tensions régulières au sein de la majorité.

Les entreprises britanniques réclament quant à elles depuis des mois des assouplissements de la politique en matière de visas du Royaume-Uni, hôtels et restaurants, entreprises de transport routier ou exploitations agricoles. Rishi Sunak a récemment reconnu qu’il allait devoir accorder des dizaines de milliers de visas saisonniers pour l’agriculture, semblant aller à l’encontre de sa ministre de l’Intérieur. La question de l’immigration et du contrôle des frontières s’annonce déjà comme un sujet sensible pour les élections législatives attendues l’an prochain.