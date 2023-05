Le Royaume-Uni est en proie à une série de grèves historiques. L’inflation galopante met les travailleurs à cran outre-Manche et c’est au tour des cheminots de protester. Ils sont de nouveau en grève ce vendredi et ce samedi dans l’espoir d’obtenir des augmentations de salaires après avoir rejeté les propositions de revalorisation faites jusque-là par les compagnies.

Les conducteurs de trains sont en grève vendredi à l’appel du syndicat Aslef, tandis que les agents de maintenance et de contrôle débrayeront samedi à l’appel du syndicat RMT. Les compagnies ferroviaires ont annoncé d’importantes perturbations et des annulations de trains. Ce mouvement est le énième épisode d’un conflit social qui dure depuis des mois au Royaume-Uni, et qui ne touche pas seulement le transport ferroviaire.

Une inflation supérieure à 10 %

Infirmières, ambulanciers, agents publics et d’autres professions ont débrayé à de nombreuses reprises depuis l’automne pour obtenir des augmentations de salaire alors que le coût de la vie a flambé avec une inflation supérieure à 10 % depuis des mois. Alors que d’autres syndicats moins représentatifs ont mis fin à leur mouvement, Aslef et RMT rejettent jusqu’ici les propositions d’une augmentation de salaire de 4 % pour cette année (après +4 à +5 % l’an dernier), assortie de modifications des conditions de travail.

« Nous ne voulons pas faire grève (…) nous ne voulons pas en arriver là, mais après quatre ans sans augmentation nous pensons que nous n’avons pas le choix », a déclaré le secrétaire général du syndicat Aslef Mick Whelan sur la BBC. Il a accusé le gouvernement de « mauvaise foi », de « ne pas parler » aux syndicats et de lier les mains des compagnies dans les négociations. Les conducteurs de trains prévoient de débrayer de nouveau le 31 mai et le 3 juin.

Critiques du gouvernement

Le secrétaire d’Etat aux Transports en charge du rail Huw Merriman a lui estimé sur Sky News que la proposition sur la table était « suffisamment bonne ». Il a aussi dénoncé les conséquences des grèves, qui pourraient perturber l’arrivée du public au concours de l’Eurovision qui se tient samedi à Liverpool, au nord de l’Angleterre et la venue des supporters de Manchester City et de Manchester United à Londres le 3 juin pour la finale de la FA Cup de football.

« C’est vraiment dommage de cibler des événements culturels et sportifs, en particulier ceux-ci », a-t-il déclaré. Ces nouveaux débrayages interviennent au lendemain de l’annonce de la reprise « temporaire » de contrôle par le gouvernement des services opérés par la compagnie TransPennine Express, après une multiplication des retards et annulations de trains. Des difficultés mises par les syndicats sur le compte de la privatisation du rail des années 1990, tandis que le gouvernement a accusé le comportement du syndicat Aslef.