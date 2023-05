J-2 avant le couronnement historique du roi Charles III à Londres, 70 ans après celui de sa mère la reine Elizabeth II. Les préparatifs vont bon train outre-Manche. Le Royaume-Uni s’apprête à vivre trois jours intenses de festivités. Et le monde entier se prépare à suivre l’événement en direct à la télévision… enfin presque. En France, la cérémonie fait débat. « D’origine anglaise mais ayant échappé à la lourdeur pesante de cette famille ''royale'' de détraqués dysfonctionnels depuis presque 40 ans, je préférerais plonger un fer chauffé à blanc dans mes yeux plutôt que de regarder une minute ce pantomime dévergondé qui tourne autour d’une famille consanguine », s’indigne Agnès*.

Même avis du côté de Bernadette, toutefois plus compatissante. « La monarchie n’a pas de sens pour moi, il n’y a aucun intérêt à regarder ces personnes qui se pensent au-dessus des autres depuis leur naissance, explique-t-elle. Elles ne me font pas rêver, leur vie est loin d’être facile et je n’en voudrais pas même contre de l’argent. » Stéphane regrette pour sa part que la couverture médiatique d’un événement à l’étranger soit si importante. « Rappelons qu’un roi n’est rien d’autre qu’un vestige d’un passé révolu. Ils n’ont aucune légitimité et il n’y a aucune raison qu’ils maintiennent un régime de privilèges pour une petite oligarchie. Sans oublier le statut fiscal particulièrement inacceptable de Charles. »









On ne pardonne rien au futur roi, et encore moins son attitude envers Diana. « Je ne comprends pas que les Anglais ont pleuré pour la princesse et qu’ils vont maintenant applaudir Camilla, ils oublient vite, déplore Catherine. Pas question pour moi de suivre le couronnement de ce roi de trucmuche et encore moins de cette reine de pacotille alors que tout va mal en Angleterre. »

La quiche royale au menu

« Camilla est une usurpatrice, Charles un époux infidèle, je déteste la première, et méprise le second », indique Armand. Cependant, le fan de la famille royale ne va, lui, pas s’abstenir de suivre l’événement samedi. « Il est le futur souverain du Royaume-Uni et à ce titre il mérite le respect. Je suivrai le couronnement car il est historique, mais avec une pensée pour Diana, la seule qui aurait dû être reine légitime. Camilla sera toujours une ''consort'' pour moi. »

Quant aux fans de la royauté et The Crown, pas question de louper une miette du « coronation day ». « J’ai réservé dès fin octobre mes billets pour Londres. J’ai 33 ans et je suis passionné par la monarchie britannique depuis ma tendre enfance, raconte Jérôme. Etant chrétien, je suis aussi sensible au fait que le roi soit sacré. Il n’a pas seulement un titre, sa vie est un sacerdose au service de tout un peuple. Je crois que tout cela a du sens. » Organisateur d’une « street party » le dimanche, lendemain du couronnement, Matthieu sera également au cœur des festivités. « Je vis à Londres depuis dix ans, mes parents viennent me rendre visite pour l’occasion et vivre l’événement avec moi. On va voir le défilé et ensuite on profitera des pubs le samedi soir. »

Dans l’Hexagone aussi, certains ont prévu de festoyer. Chez Julie*, la quiche royale sera au menu. « Bien sûr que nous allons regarder, c’est historique. J’ai même prévu de faire la ''coronation quiche'' pour être totalement dans le thème. » Marie-Christine aussi ne va pas louper une miette de l’événement (et non de la quiche) : « Oui je vais suivre le couronnement. C’est si rare de revivre ces grands moments d’autrefois. Et puis, quand j’avais 10 ans, je rêvais d’épouser Charles ! » C’est raté pour cette fois…

*Les noms ont été changés