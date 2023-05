Un homme a été arrêté mardi près du palais de Buckingham. Mais les forces de sécurité et les renseignements britanniques sont « prêts à relever » les défis constitués par le couronnement de Charles III, a assuré ce mercredi le ministre de la Sécurité. Son interpellation a eu lieu après qu’il a jeté dans le parc du palais de Buckingham plusieurs objets, soupçonnés d’être des cartouches de fusil, a expliqué la police de Londres.

L’homme était en possession d’un couteau, il a été arrêté pour suspicion de possession d’une arme offensive. La police a dit ne pas gérer cette affaire pour l’instant comme un dossier de terrorisme. Charles et Camilla, dont le couronnement aura lieu samedi, ne se trouvaient pas à Buckingham au moment de cet incident, selon les médias britanniques. « Je suis très heureux de constater que la police a réagi de manière incroyablement rapide et professionnelle à l’incident survenu la nuit dernière », a déclaré sur la chaîne de télévision Sky News le ministre de la Sécurité Tom Tugendhat.

« Une des plus importantes opérations de sécurité »

« Nos services de renseignement et nos autres forces de sécurité sont parfaitement conscients des défis auxquels nous sommes confrontés et sont prêts à les relever, comme la police l’a fait hier avec brio », a-t-il également dit sur Time Radio. Le couronnement de Charles III va donner lieu à « l’une des plus importantes opérations de sécurité » que le Royaume-Uni ait connues, a souligné le ministre.

« Le couronnement n’est pas seulement l’occasion de célébrer notre nouveau roi mais aussi de présenter le Royaume-Uni au monde entier. (…) Il y aura littéralement des milliers, voire des centaines de milliers, de touristes étrangers, (…) des journalistes du monde entier et, bien sûr, des chefs d’État et de gouvernement qui viendront célébrer avec nous samedi » cet évènement, a-t-il poursuivi.

Tireurs d’élite et chiens renifleurs

L’artère qui mène au palais de Buckingham a été fermée à la circulation en prévision du couronnement, le premier à avoir lieu au Royaume-Uni en soixante-dix ans. Des milliers de soldats prendront part à une procession du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster dans le cadre du couronnement et une foule immense est attendue.

L’opération de sécurité s’appuiera sur des tireurs d’élite postés sur les toits et des agents infiltrés, ainsi que des détecteurs de type aéroportuaire, des chiens renifleurs et une zone d’exclusion aérienne au-dessus du centre de Londres. Tom Tugendhat n’a pas donné le coût engendré par la sécurité autour du couronnement mais a rejeté le chiffre d'« au moins 100 millions » de livres évoqués par une journaliste. « Ce n’est pas un chiffre que je reconnais. Cela ne va pas être autant », a-t-il répondu.